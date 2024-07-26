Дело об изнасиловании закрыли в отношении писателя Фредерика Бегбедера

Во Франции закрыли дело против Фредерика Бегбедера. Ранее 58-летнего писателя обвиняли в изнасиловании. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает BFMTV.

Дело было закрыто судом, так как обвинению не хватило доказательств.

Летом 2023 года женщина обратилась в полицию и подала жалобу против писателя. Она утверждала, что сперва вступила с ним в половую связь по обоюдному согласию, а затем в ту же ночь уже против своей воли. Так началось предварительное расследование по обвинению в изнасиловании.

12 декабря прошлого года Бегбедера вызвали на допрос и задержали в рамках расследования в комиссариате города По на юге Франции. Тем не менее уже на следующий день французская полиция отпустила писателя из-под стражи.