Дело об изнасиловании закрыли в отношении писателя Фредерика Бегбедера

Во Франции закрыли дело против Фредерика Бегбедера. Ранее 58-летнего писателя обвиняли в изнасиловании. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает BFMTV.
Дело было закрыто судом, так как обвинению не хватило доказательств.
Летом 2023 года женщина обратилась в полицию и подала жалобу против писателя. Она утверждала, что сперва вступила с ним в половую связь по обоюдному согласию, а затем в ту же ночь уже против своей воли. Так началось предварительное расследование по обвинению в изнасиловании.
12 декабря прошлого года Бегбедера вызвали на допрос и задержали в рамках расследования в комиссариате города По на юге Франции. Тем не менее уже на следующий день французская полиция отпустила писателя из-под стражи.
После освобождения Бегбедер поблагодарил полицию за теплый прием, но пожаловался на сухое куриное карри, а также на то, что машина писателя оказалась на штрафстоянке.
Тогда французские СМИ подчеркивали, что Бегбедер считается невиновным в инкриминируемых ему деяниях.
Фредерик Бегбедер — французский писатель, публицист, литературный критик и актер. Славу мужчине принес роман «99 франков», который стал лидером книжных продаж 2000 года во Франции. В 2009 году за книгу «Французский роман» Бегбедер был удостоен премии «Ренодо».