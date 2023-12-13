Обвиненного в изнасиловании Фредерика Бегбедера отпустили из-под стражи

Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера. Об этом сообщает издание Franceinfo.





Напомним, утром 12 декабря Бегбедера вызвали на допрос в комиссариат и задержали. Как рассказал региональный прокурор Родольф Жарри, Бегбедера допрашивали в рамках предварительного расследования.



По информации Franceinfo, летом против писателя подала жалобу женщина. Она утверждает, что вступила с ним в первую половую связь по обоюдному согласию, а затем во вторую половую связь без согласия в ту же ночь.

Писатель оспаривает факты, в которых его обвиняют, говорится в заявлении прокурора, которое цитирует издание: «На данном этапе предварительное расследование должно быть продолжено, в частности, с целью совершения определенных действий, запрошенных адвокатом Фредерика Бегбедера».