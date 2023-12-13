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    Обвиненного в изнасиловании Фредерика Бегбедера отпустили из-под стражи

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    Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера. Об этом сообщает издание Franceinfo.


    Напомним, утром 12 декабря Бегбедера вызвали на допрос в комиссариат и задержали. Как рассказал региональный прокурор Родольф Жарри, Бегбедера допрашивали в рамках предварительного расследования.

    По информации Franceinfo, летом против писателя подала жалобу женщина. Она утверждает, что вступила с ним в первую половую связь по обоюдному согласию, а затем во вторую половую связь без согласия в ту же ночь.

    Писатель оспаривает факты, в которых его обвиняют, говорится в заявлении прокурора, которое цитирует издание: «На данном этапе предварительное расследование должно быть продолжено, в частности, с целью совершения определенных действий, запрошенных адвокатом Фредерика Бегбедера».

    На сегодняшний день Бегбедер считается невиновным в инкриминируемых ему деяниях, подчеркивает издание.

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