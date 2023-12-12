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    Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер

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    Писатель Фредерик Бегбедер был задержан в полицейском комиссариате города По на юге Франции. Об этом 12 декабря сообщает радиостанция France Bleu.

    По данным издания, прозаик был вызван на допрос, после чего полиция приняла решение о его задержании. Как сообщил региональный прокурор Родольф Жарри, Бегбедера допрашивают в рамках предварительного расследования. Прокурор подчеркнул, что дело не связано с наркотиками.

    Жарри также отметил, что ведомство пока не готово сообщить дополнительную информацию о задержании Бегбедера.

    Фредерик Бегбедер — французский писатель, публицист, литературный критик, актёр. Он является автором нескольких романов, которые получили широкую известность во Франции и за рубежом. В 2009 году за книгу «Французский роман» Бегбедер был удостоен премии «Ренодо».

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    Фредерик БегбедерПолицияФранцияЗадержала полиция
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