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    Franceinfo: задержанного во Франции писателя Фредерика Бегбедера обвинили в изнасиловании

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    16 комментариев

    Французский писатель Фредерик Бегбедер, которого 12 декабря 2023 года задержали в полицейском комиссариате города По, подозревают в изнасиловании. Об этом сообщает Franceinfo.

    По данным издания, в июле 2023 года молодая женщина подала жалобу на известного прозаика. Она утверждает, что у нее была сексуальная связь с Бегбедером, только в первый раз — по обоюдному согласию, а во второй — без согласия. События происходили в номере отеля.

    В настоящее время Бегбедер находится под стражей. С 9 часов утра полиция допрашивала писателя.

    Фредерик Бегбедер является автором книг «Любовь живет три года» (1997 год), «99 франков» (2000 год), «Французский роман», за последнее произведение он получил в 2009 году престижную премию «Ренодо».

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    Комментарии 16

    Гость12 Дек 2023 в 20:54
    Где шерстешиза? 🧐
    +0−0
    Гость12 Дек 2023 в 20:19
    дура
    +0−0
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