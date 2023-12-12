Franceinfo: задержанного во Франции писателя Фредерика Бегбедера обвинили в изнасиловании

Французский писатель Фредерик Бегбедер, которого 12 декабря 2023 года задержали в полицейском комиссариате города По, подозревают в изнасиловании. Об этом сообщает Franceinfo.

По данным издания, в июле 2023 года молодая женщина подала жалобу на известного прозаика. Она утверждает, что у нее была сексуальная связь с Бегбедером, только в первый раз — по обоюдному согласию, а во второй — без согласия. События происходили в номере отеля.

В настоящее время Бегбедер находится под стражей. С 9 часов утра полиция допрашивала писателя.