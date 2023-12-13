Подозреваемый в изнасиловании Фредерик Бегбедер пожаловался на сухую курицу в полицейском участке

Во время допроса полиции в комиссариате города По на юге Франции у задержанного писателя Фредерика Бегбедера увезли машину на штрафстоянку, также подозреваемый в изнасиловании прозаик пожаловался на сухую курицу карри. Об этом 13 декабря сообщает RTL.
Для начала писатель поблагодарил полицию за теплый прием, но пожаловался на две вещи. «Куриное карри было сухим, и моя машина оказалась на штрафстоянке, а я находился под стражей в полиции всего несколько часов», — отреагировал Фредерик Бегбедер после освобождения, уточнив, что перед полицейским участком определенно не хватает парковки.
Автор романов «99 франков» и «Любовь живет три года» был задержан утром 12 декабря. Как оказалось, в июле 2023 года в полицию обратилась девушка, которая заявила о сексуальной связи с писателем. И если первый половой акт был по обоюдному согласию, то второй — нет, утверждает Franceinfo.