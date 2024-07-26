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    Дворника-мигранта выдворят из России за пропаганду ЛГБТ*

    1950
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    Суд в Москве признал иностранца виновным в пропаганде ЛГБТ и велел выдворить его из России. Дворника застали за оральным сексом в парке.

    О решении 26 июля пишет РИА Новости со ссылкой на документы из суда. Виновными признали дворника ГБУ «Жилищник» и второго мужчину, с российским паспортом.

    Обоих застали в парке культуры и отдыха «Красногвардейские пруды». Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, пишет РИА, выразилась «в занятии оральным сексом в общественном месте».

    Дворник сообщил суду, что спал, а второй привлекаемый — что оказывал мигранту помощь, при этом оба признали вину.

    Суд арестовал обоих на 15 суток, дворник должен быть выдворен из России.

    * Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

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