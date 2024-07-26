Дворника-мигранта выдворят из России за пропаганду ЛГБТ*

Суд в Москве признал иностранца виновным в пропаганде ЛГБТ и велел выдворить его из России. Дворника застали за оральным сексом в парке.

О решении 26 июля пишет РИА Новости со ссылкой на документы из суда. Виновными признали дворника ГБУ «Жилищник» и второго мужчину, с российским паспортом.

Обоих застали в парке культуры и отдыха «Красногвардейские пруды». Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, пишет РИА, выразилась «в занятии оральным сексом в общественном месте».



Дворник сообщил суду, что спал, а второй привлекаемый — что оказывал мигранту помощь, при этом оба признали вину.