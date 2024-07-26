Итоговый ущерб от хищений во Всероссийском обществе глухих составил 300 миллионов

В МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела о растрате имущества Всероссийского общества глухих (ВОГ). Итоговый ущерб составил около
По версии следствия, экс-президент общества Валерий Рухледев с соучастниками совершил хищение более
На земельные участки и здания, в отношении которых была совершена растрата, наложили арест на сумму более
Среди фигурантов — действующий президент общества, два вице-президента, помощник президента и некоторые сотрудники аппарата центрального правления. Также одним из обвиняемых по уголовному делу является бывший президент ВОГ, ранее осужденный за аналогичные преступления.