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    Итоговый ущерб от хищений во Всероссийском обществе глухих составил 300 миллионов

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    В МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела о растрате имущества Всероссийского общества глухих (ВОГ). Итоговый ущерб составил около 300 млн рублей, сообщили на сайте «МВД Медиа» 26 июля.

    По версии следствия, экс-президент общества Валерий Рухледев с соучастниками совершил хищение более 32 млн рублей, выделенных Минтруда и соцзащиты РФ на содействие трудоустройству инвалидов. Кроме того, сказано в обвинительном заключении, Рухледев вместе с сотрудниками центрального аппарата и региональных отделений совершил растрату принадлежащего обществу имущества в Татарстане, Новосибирской, Тверской, Омской и Калининградской областях. Тем самым общественной организации был нанесен ущерб на сумму более 267 млн рублей.

    На земельные участки и здания, в отношении которых была совершена растрата, наложили арест на сумму более 306 млн рублей, также добровольно погашен ущерб на сумму более 3 млн рублей.

    Среди фигурантов — действующий президент общества, два вице-президента, помощник президента и некоторые сотрудники аппарата центрального правления. Также одним из обвиняемых по уголовному делу является бывший президент ВОГ, ранее осужденный за аналогичные преступления.

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