Раскрыты подробности по делу о хищении имущества Всероссийского общества глухих

Ущерб по делу о хищении имущества Всероссийского общества глухих (ВОГ) составил более 200 млн рублей, следственный департамент МВД России продолжает расследование уголовного дела о растрате имущества общественной организации, сообщает 4 апреля «МВД медиа».



На данный момент удалось установить, что в период с 2015-го по 2019 год высшее руководство организации заключало сделки по отчуждению недвижимости Всероссийского общества глухих по заведомо заниженной стоимости.



Среди фигурантов — действующий президент общества, двое вице-президентов, помощник президента и некоторые сотрудники аппарата центрального правления. Также одним из обвиняемых по уголовному делу является бывший президент ВОГ, ранее осужденный за аналогичные преступления.

