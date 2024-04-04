Раскрыты подробности по делу о хищении имущества Всероссийского общества глухих

Ущерб по делу о хищении имущества Всероссийского общества глухих (ВОГ) составил более 200 млн рублей, следственный департамент МВД России продолжает расследование уголовного дела о растрате имущества общественной организации, сообщает 4 апреля «МВД медиа».
На данный момент удалось установить, что в период с 2015-го по 2019 год высшее руководство организации заключало сделки по отчуждению недвижимости Всероссийского общества глухих по заведомо заниженной стоимости.
Среди фигурантов — действующий президент общества, двое вице-президентов, помощник президента и некоторые сотрудники аппарата центрального правления. Также одним из обвиняемых по уголовному делу является бывший президент ВОГ, ранее осужденный за аналогичные преступления.
Под растрату попали здания и земельные участки общества в Татарстане, Новосибирской, Тверской, Омской и Калининградской областях. Материальный ущерб составил свыше 200 миллионов рублей.
Расследуется уголовное дело по растрате в особо крупном размере — ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Проведены обыски в жилищах и офисных помещениях Всероссийского общества глухих. Полиция изъяла средства связи, компьютеры в качестве доказательства преступления.
В феврале 2024 года руководство общества глухих было арестовано. На период расследования уголовного дела на объекты имущества ВОГ наложен арест.