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    Раскрыты подробности по делу о хищении имущества Всероссийского общества глухих

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    3 комментария

    Ущерб по делу о хищении имущества Всероссийского общества глухих (ВОГ) составил более 200 млн рублей, следственный департамент МВД России продолжает расследование уголовного дела о растрате имущества общественной организации, сообщает 4 апреля «МВД медиа».

    На данный момент удалось установить, что в период с 2015-го по 2019 год высшее руководство организации заключало сделки по отчуждению недвижимости Всероссийского общества глухих по заведомо заниженной стоимости.

    Среди фигурантов — действующий президент общества, двое вице-президентов, помощник президента и некоторые сотрудники аппарата центрального правления. Также одним из обвиняемых по уголовному делу является бывший президент ВОГ, ранее осужденный за аналогичные преступления.

    Под растрату попали здания и земельные участки общества в Татарстане, Новосибирской, Тверской, Омской и Калининградской областях. Материальный ущерб составил свыше 200 миллионов рублей.

    Расследуется уголовное дело по растрате в особо крупном размере — ч. 4 ст. 160 УК РФ.

    Проведены обыски в жилищах и офисных помещениях Всероссийского общества глухих. Полиция изъяла средства связи, компьютеры в качестве доказательства преступления.

    В феврале 2024 года руководство общества глухих было арестовано. На период расследования уголовного дела на объекты имущества ВОГ наложен арест.

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    Комментарии 3

    26078660104 Апр 2024 в 15:26
    Еще с советским времен это была одна из самых мутных контор.
    +1−0
    Zet04 Апр 2024 в 15:23
    Деньги любят тишину...
    +0−0
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