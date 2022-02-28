Путин запретил отдавать долги иностранцам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Текст документа вечером 28 февраля был опубликован на сайте Кремля.



Согласно размещенной информации, резидентов-участников внешнеэкономической деятельности обязали продать иностранную валюту в размере 80% от той суммы, которая была зачислена на их счета с 1 января 2022 года на основании контрактов на услуги и товары, заключенных с нерезидентами. Сделать это они должны не позднее трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу.

