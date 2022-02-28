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Путин запретил отдавать долги иностранцам

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Текст документа вечером 28 февраля был опубликован на сайте Кремля.

Согласно размещенной информации, резидентов-участников внешнеэкономической деятельности обязали продать иностранную валюту в размере 80% от той суммы, которая была зачислена на их счета с 1 января 2022 года на основании контрактов на услуги и товары, заключенных с нерезидентами. Сделать это они должны не позднее трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу.

Наиболее значимых пунктов эксперты занывают то, что с 1 марта 2022 года президент запретил валютные операции, связанные с предоставлением резидентам в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. Фактически это означает запрет на возврат долгов по иностранным кредитам.

Документ также предусматривает, что резиденты теперь не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом. Невозможным для них также станет перевод денег без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

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Комментарии (26)

Капитан Очевидность2
Контрсанкции говоришь?
И что на этот раз он запретит российскому народу кушать?
274444071
На ria это новости сразу влепили 2500+ лайков (против 90+ дислайков), это провластные боты так работают?
Policeman
100% банков РФ принадлежит иностранцам. Братья, путин даровал нам финансовую свободу !
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