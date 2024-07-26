    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, сев

    759мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.57eur93.26

    МЧС сообщило, что могло быть хлопком, с которого начался пожар в многоквартирном доме в Ульяновске

    1530
    3 комментария

    Предварительной причиной пожара в многоквартирном доме в Ульяновске стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом вечером 26 июля сообщило МЧС России.

    По сведениям СК, возгорание началось в пятницу около 19 часов 30 минут «в результате хлопка в одной из квартир дома».

    Помимо предварительной причины, МЧС также приводит уточненную сводку с последствиями пожара: эвакуированы 87 жильцов, в том числе 12 детей. Спасены более 25 человек.

    Погибли трое: ребенок и две женщины. Еще трое взрослых госпитализированы.

    Для жильцов дома развернут временный пункт размещения в гостинице и подготовлен центр социальной реабилитации, где с пострадавшими будут работать психологи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарХлопокУльяновскСамогонный аппаратМЧССК
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close