МЧС сообщило, что могло быть хлопком, с которого начался пожар в многоквартирном доме в Ульяновске

Предварительной причиной пожара в многоквартирном доме в Ульяновске стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом вечером 26 июля сообщило МЧС России.

По сведениям СК, возгорание началось в пятницу около 19 часов 30 минут «в результате хлопка в одной из квартир дома».

Помимо предварительной причины, МЧС также приводит уточненную сводку с последствиями пожара: эвакуированы 87 жильцов, в том числе 12 детей. Спасены более 25 человек.

Погибли трое: ребенок и две женщины. Еще трое взрослых госпитализированы.

