Набиуллина: Банк России смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов

Банк России будет нестандартно подходить к решениям из-за нестандартной ситуации, с которой столкнулась финансовая система и экономика России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 28 февраля.
По ее словам, банки не смогут изменять процентную ставку по уже выданным и фиксированным кредитам, а условия выдачи ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов будут смягчены. По словам главы ЦБ, регулятор скорректирует надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и ипотеке, оставив их только для наиболее рискованных ссуд.
Все российские банки, указала Эльвира Набиуллина, будут продолжать выполнять обязательства перед клиентами.
«Российская Система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT, российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно», — цитирует главу ЦБ РИА Новости. Также Набиуллина подчеркнула, что карты международных платежных систем продолжают работать внутри России.