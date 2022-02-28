Набиуллина: Банк России смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов

Банк России будет нестандартно подходить к решениям из-за нестандартной ситуации, с которой столкнулась финансовая система и экономика России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 28 февраля.



По ее словам, банки не смогут изменять процентную ставку по уже выданным и фиксированным кредитам, а условия выдачи ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов будут смягчены. По словам главы ЦБ, регулятор скорректирует надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и ипотеке, оставив их только для наиболее рискованных ссуд.