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Набиуллина: Банк России смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов

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Банк России будет нестандартно подходить к решениям из-за нестандартной ситуации, с которой столкнулась финансовая система и экономика России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 28 февраля.

По ее словам, банки не смогут изменять процентную ставку по уже выданным и фиксированным кредитам, а условия выдачи ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов будут смягчены. По словам главы ЦБ, регулятор скорректирует надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и ипотеке, оставив их только для наиболее рискованных ссуд.

Все российские банки, указала Эльвира Набиуллина, будут продолжать выполнять обязательства перед клиентами.

«Российская Система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT, российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно», — цитирует главу ЦБ РИА Новости. Также Набиуллина подчеркнула, что карты международных платежных систем продолжают работать внутри России.

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Комментарии (8)

ivandr
Насчёт резервов и курса доллара - а что если экстренно запретить наличку, перейти на карты, а количество долларов по дешовой цене в одни руки ограничивать? Кому нужно много долларов сразу - тому более высокий курс.
Mimic
Упрощение выдачи "необеспеченных потребительских кредитов" в условиях разваливающейся финансовой системы - это, конечно, хорошее начинание.
ffffff
Дружественные страны - это КНДР, Сирия и Венесуэла? А кто еще?
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