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    МВД: Каршеринг в центре Петербурга не пропустил машину полиции, ехавшую на происшествие

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    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Полиция Петербурга рассказала подробности ДТП со служебной машиной в Адмиралтейском районе. Столкновение попало на видео.

    Авария случилась в 15:15 26 июля на пересечении Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова. Полицейские ехали на происшествие, следуя по выделенной полосе с включенными специальными светозвуковыми сигналами, а водитель попутного Haval не пропустил их, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На записи видно, что внедорожник повернул налево прямо перед полицейским автомобилем.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Люди в ДТП не пострадали, а обе машины получили повреждения. По факту аварии полиция ведет проверку.

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    Как сообщалось ранее, из-за ДТП на Вознесенском проспекте собралась плотная пробка от набережной Мойки. Сейчас затор уже рассосался.

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