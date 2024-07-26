МВД: Каршеринг в центре Петербурга не пропустил машину полиции, ехавшую на происшествие

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Полиция Петербурга рассказала подробности ДТП со служебной машиной в Адмиралтейском районе. Столкновение попало на видео.
Авария случилась в 15:15 26 июля на пересечении Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова. Полицейские ехали на происшествие, следуя по выделенной полосе с включенными специальными светозвуковыми сигналами, а водитель попутного Haval не пропустил их, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На записи видно, что внедорожник повернул налево прямо перед полицейским автомобилем.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Люди в ДТП не пострадали, а обе машины получили повреждения. По факту аварии полиция ведет проверку.
Как сообщалось ранее, из-за ДТП на Вознесенском проспекте собралась плотная пробка от набережной Мойки. Сейчас затор уже рассосался.