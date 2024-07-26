Автомобиль полиции попал в ДТП в центре Петербурга. Вознесенский стоит от Мойки

Каршеринг и машина полиции не разъехались на перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга днем 26 июля. Движение сильно затруднено.
Авария произошла на пересечении Вознесенского проспекта и четной стороны набережной канала Грибоедова, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На кадрах с места ДТП видно легковой автомобиль полиции с разбитой передней частью и стоящий посреди перекрестка каршеринговый внедорожник Haval с включенной «аварийкой» и, похоже, поврежденным задним колесом.
На месте — пожарные и скорая, но о пострадавших не сообщается. Подробности случившегося уточняются.
По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП сильно затруднено движение по Вознесенскому проспекту — пробка тянется от Мойки до канала Грибоедова. Также скопился затор на набережной канала Грибоедова почти от Средней Подьяческой улицы.