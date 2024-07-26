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    Автомобиль полиции попал в ДТП в центре Петербурга. Вознесенский стоит от Мойки

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    Каршеринг и машина полиции не разъехались на перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга днем 26 июля. Движение сильно затруднено.

    Авария произошла на пересечении Вознесенского проспекта и четной стороны набережной канала Грибоедова, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На кадрах с места ДТП видно легковой автомобиль полиции с разбитой передней частью и стоящий посреди перекрестка каршеринговый внедорожник Haval с включенной «аварийкой» и, похоже, поврежденным задним колесом.

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    На месте — пожарные и скорая, но о пострадавших не сообщается. Подробности случившегося уточняются.

    По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП сильно затруднено движение по Вознесенскому проспекту — пробка тянется от Мойки до канала Грибоедова. Также скопился затор на набережной канала Грибоедова почти от Средней Подьяческой улицы.

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    Фото: «Мегаполис»

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