Где перекроют движение в Петербурге на День ВМФ и перед ним

Фестиваль культуры стран БРИКС 27 июля с полуночи и до 23:59 перекроет движение транспорта в Демонстрационном проезде вдоль дома 212 по Московскому проспекту — возле Дома Советов.

Праздничное мероприятие в честь 784-й годовщины Невской битвы 27 июля потеснит водителей в Усть-Ижоре. С 0:00 до 22:00 на улице Бугры от Пушкинской улицы до Шлиссельбургского шоссе и Шлиссельбургском шоссе от дома 48 до дома 56 запретят парковаться, а с 12:00 до 22:00 на тех же участках перекроют движение.

В Зеленогорске 27 июля будут отмечать День города. В связи с этим с 12:00 до 12:45 перекроют движение на Вокзальной улице от Привокзального сквера до проспекта Ленина и на проспекте Ленина от Вокзальной улицы до Приморского шоссе, а с 18:45 до 23:00 — на Исполкомской улице от Фабричной улицы до проспекта Ленина и на проспекте Ленина от Приморского шоссе до Церковной улицы. Кроме того, с 11:00 до 13:00 запретят парковку на проспекте Ленина от Комсомольской до Привокзальной улицы и на Вокзальной улице от Привокзального сквера до проспекта Ленина, а с 18:00 до 23:00 — на Исполкомской улице.

Помимо этого, до 4 часов утра 27 июля из-за киносъемок перекрыт участок набережной Фонтанки. А в семи районах города с субботы вступят в силу новые ограничения и перекрытия из-за различных работ, в частности на Октябрьской набережной и проспекте Обуховской Обороны.