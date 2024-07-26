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    Где перекроют движение в Петербурге на День ВМФ и перед ним

    Где перекроют движение в Петербурге на День ВМФ и перед ним

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    В воскресенье, 28 июля, в России будут отмечать День Военно-морского флота. В Петербурге в честь праздника состоится Главный военно-морской парад. Улицы для его проведения начнут перекрывать уже в субботу. «Фонтанка» собрала парадные и не только перекрытия, что ждут петербуржцев в выходные.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    1

    Центр

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    В связи с проведением военно-морского парада с 18:00 27 июля до 14:00 28 июля перекроют движение по:

    • Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Дворцовой, Университетской и Петровской набережным;
    • Дворцовому проезду;
    • Биржевой площади и Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой;
    • Мраморному переулку;
    • Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
    • Троицкой площади П. С.

    С 18:00 27 июля до 17:00 28 июля перекроют:

    • Дворцовый мост;
    • Адмиралтейскую набережную и одноименные проспект и проезд;
    • Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Гороховую улицу от Малой Морской до Адмиралтейского;
    • Исаакиевскую площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту.

    С 0:00 до 14:00 28 июля будет закрыто движение по:

    • площади Труда;
    • Конногвардейскому бульвару;
    • Галерной улице;
    • набережной Адмиралтейского канала;
    • улице Якубовича;
    • набережной Крюкова канала от Поцелуева моста до площади Труда;
    • Большой Морской улице от Поцелуева моста до Конногвардейского переулка.

    С 7:00 до 14:00 28 июля для проезда закроют:

    • Литейный, Троицкий и Благовещенский мосты;
    • Невский проспект от Малой Морской до Садовой улицы;
    • Малую Морскую улицу от Невского до Гороховой;
    • Большую Морскую улицу от Гороховой до Невского;
    • Кирпичный переулок от Малой до Большой Морской улицы;
    • Казанскую улицу от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
    • набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
    • набережную Кутузова;
    • Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
    • съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;
    • Суворовскую площадь;
    • Мытнинскую и Кронверкскую набережные;
    • площадь Академика Лихачева;
    • Петроградскую набережную от Петровской набережной до Пеньковой улицы.

    С 20:30 до 23:00 28 июля перекроют:

    • Адмиралтейскую, Дворцовую, Университетскую и Петровскую набережные;
    • Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Замятин переулок от Галерной улицы до Английской набережной;
    • Исаакиевскую площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
    • Биржевую площадь и Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;
    • Дворцовый мост и Дворцовый проезд;
    • Невский проспект и Гороховую улицу на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Мраморный переулок;
    • Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
    • Троицкую площадь П. С.

    Кроме того, для проведения культурно-массового мероприятия ко Дню ВМФ с 0:00 до 23:59 28 июля будет закрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    2

    Кронштадт

    Несмотря на отмену кронштадтской части военно-морского парада, празднование Дня ВМФ в Кронштадте все равно состоится. В частности, состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I и концерты оркестров. Для проведения мероприятий с 7:00 до 23:59 28 июля будет перекрыто движение транспорта на Коммунистической улице вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    3

    Непарадные перекрытия

    Фестиваль культуры стран БРИКС 27 июля с полуночи и до 23:59 перекроет движение транспорта в Демонстрационном проезде вдоль дома 212 по Московскому проспекту — возле Дома Советов.

    Праздничное мероприятие в честь 784-й годовщины Невской битвы 27 июля потеснит водителей в Усть-Ижоре. С 0:00 до 22:00 на улице Бугры от Пушкинской улицы до Шлиссельбургского шоссе и Шлиссельбургском шоссе от дома 48 до дома 56 запретят парковаться, а с 12:00 до 22:00 на тех же участках перекроют движение.

    В Зеленогорске 27 июля будут отмечать День города. В связи с этим с 12:00 до 12:45 перекроют движение на Вокзальной улице от Привокзального сквера до проспекта Ленина и на проспекте Ленина от Вокзальной улицы до Приморского шоссе, а с 18:45 до 23:00 — на Исполкомской улице от Фабричной улицы до проспекта Ленина и на проспекте Ленина от Приморского шоссе до Церковной улицы. Кроме того, с 11:00 до 13:00 запретят парковку на проспекте Ленина от Комсомольской до Привокзальной улицы и на Вокзальной улице от Привокзального сквера до проспекта Ленина, а с 18:00 до 23:00 — на Исполкомской улице.

    Помимо этого, до 4 часов утра 27 июля из-за киносъемок перекрыт участок набережной Фонтанки. А в семи районах города с субботы вступят в силу новые ограничения и перекрытия из-за различных работ, в частности на Октябрьской набережной и проспекте Обуховской Обороны.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    4

    ЗСД

    С 10 часов утра до двух часов дня 28 июля, на время самых масштабных перекрытий в центре Петербурга, на ЗСД сделают бесплатным проезд по участку от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно. Подробнее о том, за какие маршруты не будут списывать оплату с транспондеров, можно узнать здесь. Тем не менее водителям стоит быть готовыми к тому, что загруженность магистрали в эти часы, вероятно, заметно вырастет.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    5

    Общественный транспорт

    Перекрытия улиц из-за парада внесут изменения и в движение общественного транспорта 27 и 28 июля. Трассы скорректируют автобусы № 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 70, 71, 76, 100, 191 и 262, троллейбусы № 1, 3, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай № 3. Подробнее об измененных маршрутах можно узнать на сайте «Организатора перевозок».

    С 0:00 до 14:00 28 июля не будут ходить троллейбусы № 5 и № 12.

    В Кронштадте 27 и 28 июля сохранится движение по дамбе автобусов № 101, 101Э, 207, 215, 2Л, 175 и 406. В субботу до Кронштадта также можно будет добраться на водном транспорте:

    1. с Дворцовой набережной, 36, до «Острова фортов» на катамаранах «Кроншлот», «Петр I» и «Форт Александр»;
    2. с Адмиралтейской набережной, 10, до Купеческой гавани;
    3. с Дворцовой набережной, 38, до Купеческой гавани.

    А вот 28 июля с 7:00 до 12:00 Морской канал будет закрыт и водный транспорт работать не будет.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    6

    Электросамокаты

    Весь день воскресенья, 28 июля, на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Петербурга будет запрещено передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, а также на велосипедах с электродвигателем.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    ПетербургПерекрытия движенияДень ВМФ
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