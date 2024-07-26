Где перекроют движение в Петербурге на День ВМФ и перед ним

В воскресенье, 28 июля, в России будут отмечать День Военно-морского флота. В Петербурге в честь праздника состоится Главный военно-морской парад. Улицы для его проведения начнут перекрывать уже в субботу. «Фонтанка» собрала парадные и не только перекрытия, что ждут петербуржцев в выходные.
Центр
В связи с проведением военно-морского парада с 18:00 27 июля до 14:00 28 июля перекроют движение по:
- Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовой, Университетской и Петровской набережным;
- Дворцовому проезду;
- Биржевой площади и Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой;
- Мраморному переулку;
- Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- Троицкой площади П. С.
С 18:00 27 июля до 17:00 28 июля перекроют:
- Дворцовый мост;
- Адмиралтейскую набережную и одноименные проспект и проезд;
- Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Гороховую улицу от Малой Морской до Адмиралтейского;
- Исаакиевскую площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту.
С 0:00 до 14:00 28 июля будет закрыто движение по:
- площади Труда;
- Конногвардейскому бульвару;
- Галерной улице;
- набережной Адмиралтейского канала;
- улице Якубовича;
- набережной Крюкова канала от Поцелуева моста до площади Труда;
- Большой Морской улице от Поцелуева моста до Конногвардейского переулка.
С 7:00 до 14:00 28 июля для проезда закроют:
- Литейный, Троицкий и Благовещенский мосты;
- Невский проспект от Малой Морской до Садовой улицы;
- Малую Морскую улицу от Невского до Гороховой;
- Большую Морскую улицу от Гороховой до Невского;
- Кирпичный переулок от Малой до Большой Морской улицы;
- Казанскую улицу от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
- набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
- набережную Кутузова;
- Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;
- Суворовскую площадь;
- Мытнинскую и Кронверкскую набережные;
- площадь Академика Лихачева;
- Петроградскую набережную от Петровской набережной до Пеньковой улицы.
С 20:30 до 23:00 28 июля перекроют:
- Адмиралтейскую, Дворцовую, Университетскую и Петровскую набережные;
- Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Замятин переулок от Галерной улицы до Английской набережной;
- Исаакиевскую площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- Биржевую площадь и Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;
- Дворцовый мост и Дворцовый проезд;
- Невский проспект и Гороховую улицу на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Мраморный переулок;
- Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- Троицкую площадь П. С.
Кроме того, для проведения культурно-массового мероприятия ко Дню ВМФ с 0:00 до 23:59 28 июля будет закрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.
Кронштадт
Несмотря на отмену кронштадтской части военно-морского парада, празднование Дня ВМФ в Кронштадте все равно состоится. В частности, состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I и концерты оркестров. Для проведения мероприятий с 7:00 до 23:59 28 июля будет перекрыто движение транспорта на Коммунистической улице вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста.
Непарадные перекрытия
Фестиваль культуры стран БРИКС 27 июля с полуночи и до 23:59 перекроет движение транспорта в Демонстрационном проезде вдоль дома 212 по Московскому проспекту — возле Дома Советов.
Праздничное мероприятие в честь 784-й годовщины Невской битвы 27 июля потеснит водителей в Усть-Ижоре. С 0:00 до 22:00 на улице Бугры от Пушкинской улицы до Шлиссельбургского шоссе и Шлиссельбургском шоссе от дома 48 до дома 56 запретят парковаться, а с 12:00 до 22:00 на тех же участках перекроют движение.
В Зеленогорске 27 июля будут отмечать День города. В связи с этим с 12:00 до 12:45 перекроют движение на Вокзальной улице от Привокзального сквера до проспекта Ленина и на проспекте Ленина от Вокзальной улицы до Приморского шоссе, а с 18:45 до 23:00 — на Исполкомской улице от Фабричной улицы до проспекта Ленина и на проспекте Ленина от Приморского шоссе до Церковной улицы. Кроме того, с 11:00 до 13:00 запретят парковку на проспекте Ленина от Комсомольской до Привокзальной улицы и на Вокзальной улице от Привокзального сквера до проспекта Ленина, а с 18:00 до 23:00 — на Исполкомской улице.
Помимо этого, до 4 часов утра 27 июля из-за киносъемок перекрыт участок набережной Фонтанки. А в семи районах города с субботы вступят в силу новые ограничения и перекрытия из-за различных работ, в частности на Октябрьской набережной и проспекте Обуховской Обороны.
ЗСД
С 10 часов утра до двух часов дня 28 июля, на время самых масштабных перекрытий в центре Петербурга, на ЗСД сделают бесплатным проезд по участку от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно. Подробнее о том, за какие маршруты не будут списывать оплату с транспондеров, можно узнать здесь. Тем не менее водителям стоит быть готовыми к тому, что загруженность магистрали в эти часы, вероятно, заметно вырастет.
Общественный транспорт
Перекрытия улиц из-за парада внесут изменения и в движение общественного транспорта 27 и 28 июля. Трассы скорректируют автобусы № 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 70, 71, 76, 100, 191 и 262, троллейбусы № 1, 3, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай № 3. Подробнее об измененных маршрутах можно узнать на сайте «Организатора перевозок».
С 0:00 до 14:00 28 июля не будут ходить троллейбусы № 5 и № 12.
В Кронштадте 27 и 28 июля сохранится движение по дамбе автобусов № 101, 101Э, 207, 215, 2Л, 175 и 406. В субботу до Кронштадта также можно будет добраться на водном транспорте:
- с Дворцовой набережной, 36, до «Острова фортов» на катамаранах «Кроншлот», «Петр I» и «Форт Александр»;
- с Адмиралтейской набережной, 10, до Купеческой гавани;
- с Дворцовой набережной, 38, до Купеческой гавани.
А вот 28 июля с 7:00 до 12:00 Морской канал будет закрыт и водный транспорт работать не будет.
Электросамокаты
Весь день воскресенья, 28 июля, на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Петербурга будет запрещено передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, а также на велосипедах с электродвигателем.