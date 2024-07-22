Четыре района. Центр Петербурга закроют для электросамокатов в День ВМФ

Ставшие в этом году традиционными ограничения для электросамокатов и других СИМ в центре Петербурга введут и в День Военно-морского флота, 28 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

Будет запрещено движение на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах, велосипедах, имеющих электродвигатель, на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.

«Запрет введен с 00:00 часов 25.07.2024 по 00:00 часов 26.07.2024», — добавили в Смольном.