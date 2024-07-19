В Петербурге запретили движение маломерных судов на время подготовки и проведения Главного военно-морского парада

Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение о временном запрете движения маломерных судов на ряде водных артерий города в связи с подготовкой и проведением Главного военно-морского парада. Об этом 19 июля уведомила пресс-служба городской администрации.



Запрет вступит в силу с 00:00 21 июля и будет способствовать «усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».



Согласно информации оперштаба, движение будет запрещено на участке реки Невы от Троицкого моста до Галерного острова реки Екатерингофки, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, в Кронверкском проливе и Зимней канавке на всем протяжении до 24:00 31 июля.