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    В Петербурге запретили движение маломерных судов на время подготовки и проведения Главного военно-морского парада

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    Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение о временном запрете движения маломерных судов на ряде водных артерий города в связи с подготовкой и проведением Главного военно-морского парада. Об этом 19 июля уведомила пресс-служба городской администрации.

    Запрет вступит в силу с 00:00 21 июля и будет способствовать «усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

    Согласно информации оперштаба, движение будет запрещено на участке реки Невы от Троицкого моста до Галерного острова реки Екатерингофки, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, в Кронверкском проливе и Зимней канавке на всем протяжении до 24:00 31 июля.

    Также в указанный период времени нельзя будет перемещаться на маломерных судах у судопропускных сооружений С-1 и С-2 комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и будет запрещен подход судов, в том числе маломерных, на акватории реки Невы к кораблям — участникам Главного военно-морского парада.

    Использование беспилотных подводных и надводных судов и аппаратов в акватории Невской губы Финского залива и на участках Невы от Большеохтинского моста до Галерного острова реки Екатерингофки, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, в Кронверкском проливе и Зимней канавке на всем протяжении будет также запрещено.

    «Мостотрест» также напоминает об изменениях в графике разводки мостов и перекрытиях движения в связи с репетициями парада.

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    Главный военно-морской парадМаломерные судаЗапрет движенияОперативный штаб
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