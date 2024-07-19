В Петербурге запретили движение маломерных судов на время подготовки и проведения Главного военно-морского парада

Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение о временном запрете движения маломерных судов на ряде водных артерий города в связи с подготовкой и проведением Главного военно-морского парада. Об этом 19 июля уведомила пресс-служба городской администрации.
Запрет вступит в силу с 00:00 21 июля и будет способствовать «усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».
Согласно информации оперштаба, движение будет запрещено на участке реки Невы от Троицкого моста до Галерного острова реки Екатерингофки, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, в Кронверкском проливе и Зимней канавке на всем протяжении до 24:00 31 июля.
Также в указанный период времени нельзя будет перемещаться на маломерных судах у судопропускных сооружений С-1 и С-2 комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и будет запрещен подход судов, в том числе маломерных, на акватории реки Невы к кораблям — участникам Главного военно-морского парада.
Использование беспилотных подводных и надводных судов и аппаратов в акватории Невской губы Финского залива и на участках Невы от Большеохтинского моста до Галерного острова реки Екатерингофки, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, в Кронверкском проливе и Зимней канавке на всем протяжении будет также запрещено.
«Мостотрест» также напоминает об изменениях в графике разводки мостов и перекрытиях движения в связи с репетициями парада.