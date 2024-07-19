Петербургские мосты разведут днем для репетиции военно-морского парада

В выходные и на следующей неделе в центре Петербурга пройдут очередные репетиции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. СПб ГБУ «Мостотрест» 19 июля напоминает об изменениях в графике разводки мостов и перекрытиях движения.



В воскресенье, 21 июля, и в четверг, 25 июля, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут днем — с 10:50 до 12:25. Ночная разводка переправ при этом состоится по обычному графику.