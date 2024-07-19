    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.88eur96.1

    Петербургские мосты разведут днем для репетиции военно-морского парада

    2332
    3 комментария
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    В выходные и на следующей неделе в центре Петербурга пройдут очередные репетиции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. СПб ГБУ «Мостотрест» 19 июля напоминает об изменениях в графике разводки мостов и перекрытиях движения.

    В воскресенье, 21 июля, и в четверг, 25 июля, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут днем — с 10:50 до 12:25. Ночная разводка переправ при этом состоится по обычному графику.

    Кроме того, с 9:00 до 14:00 21 и 25 июля в центре перекроют движение транспорта по 27 участкам дорог:

    • Дворцовому мосту;
    • Адмиралтейской набережной;
    • Адмиралтейскому проспекту;
    • Адмиралтейскому проезду;
    • Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Дворцовой набережной;
    • Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Дворцовому проезду;
    • Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы;
    • Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Университетской набережной;
    • Биржевой площади;
    • Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади;
    • Мраморному переулку;
    • Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
    • Литейному мосту;
    • Троицкому мосту;
    • Благовещенскому мосту;
    • Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;
    • Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
    • набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
    • набережной Кутузова;
    • Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
    • съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост;
    • съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.

    В «Мостотресте» подчеркивают, что график разводки мостов является предварительным и может быть изменен в день проведения репетиций. О разводках на время самого парада, 28 июля, будет сообщено позднее. При этом ночная разводка с 27 на 28 июля и с 28 на 29 июля планируется без изменений.

    Во время проведения репетиций парада также будут меняться трассы движения автобусов №№ 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 76, 100, 191 и 262, троллейбусов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22 и трамвая № 3.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытия движенияРазводка мостаДень ВМФ
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close