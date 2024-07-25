Октябрьская набережная, Обуховской Обороны. Где ждать перекрытий из-за работ в ближайшие дни

Новые перекрытия и ограничения с 27 июля ждут водителей в семи районах Петербурга. Транспорт потеснят для работ на коммуникациях, ремонта дорог и модернизации светофоров, сообщает 25 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Адмиралтейский район До 28 июля для реконструкции кабельной сети перекроют участок проспекта Римского-Корсакова у пересечения с Садовой улицей. Объехать его можно будет по Садовой улице, набережной канала Грибоедова, проспекту Римского-Корсакова, Вознесенскому проспекту и Кокушкину переулку.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район До 31 июля из-за реконструкции газопровода закроют сквозное движение по улице Гладкова от улицы Губина до Баррикадной улицы. Объезд предусмотрен по Оборонной, Промышленной, Баррикадной и Севастопольской улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красносельский район В Горелово из-за работ по реконструкции водопровода до 31 декабря закроют движение по Земской улице от Таллинского шоссе до дома 206, литера А, по Таллинскому. Объехать участок можно будет по Таллинскому шоссе, Земской улице, выезду на КАД, примыкающим подъездам и Речной улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кронштадтский район До 11 декабря в Кронштадте ограничат движение по Цитадельской дороге от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе, организовав проезд по ее вновь построенному участку. Там реконструируют дорогу.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район С 27 по 28 июля из-за ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по проспекту Обуховской Обороны между улицами Чернова и Шелгунова. Будет закрыто движение в направлении от улицы Чернова к улице Шелгунова. Объезд предусмотрен по улицам Бабушкина и Чернова, бульвару Красных Зорь и Прямому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





До 26 августа для модернизации светофора ограничат движение по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Паткановской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петроградский район С 27 по 28 июля, ночью, когда не ездят троллейбусы, для реконструкции газопровода ограничат движение по Большой Пушкарской улице от улицы Лизы Чайкиной до Введенской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район

С 27 по 28 июля для реконструкции инженерных сетей закроют проезд по Лисичанской улице на пересечении с улицей Графова. Объехать участок можно будет по Сердобольской улице, набережной Чёрной речки, Старобельской, Лисичанской, Торжковской и Белоостровской улицам, улице Графова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 0:00 27 июля до 6:00 2 августа из-за реконструкции тепловой сети закроют движение по боковому проезду проспекта Королева (четная сторона) от дома 40, корпус, 2 строение 1, по Шуваловскому проспекту до улицы Шаврова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



