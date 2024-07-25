Октябрьская набережная, Обуховской Обороны. Где ждать перекрытий из-за работ в ближайшие дни

Новые перекрытия и ограничения с 27 июля ждут водителей в семи районах Петербурга. Транспорт потеснят для работ на коммуникациях, ремонта дорог и модернизации светофоров, сообщает 25 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Адмиралтейский район
До 28 июля для реконструкции кабельной сети перекроют участок проспекта Римского-Корсакова у пересечения с Садовой улицей. Объехать его можно будет по Садовой улице, набережной канала Грибоедова, проспекту Римского-Корсакова, Вознесенскому проспекту и Кокушкину переулку.
Кировский район
До 31 июля из-за реконструкции газопровода закроют сквозное движение по улице Гладкова от улицы Губина до Баррикадной улицы. Объезд предусмотрен по Оборонной, Промышленной, Баррикадной и Севастопольской улицам.
Красносельский район
В Горелово из-за работ по реконструкции водопровода до 31 декабря закроют движение по Земской улице от Таллинского шоссе до дома 206, литера А, по Таллинскому. Объехать участок можно будет по Таллинскому шоссе, Земской улице, выезду на КАД, примыкающим подъездам и Речной улице.
Кронштадтский район
До 11 декабря в Кронштадте ограничат движение по Цитадельской дороге от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе, организовав проезд по ее вновь построенному участку. Там реконструируют дорогу.
Невский район
С 27 по 28 июля из-за ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по проспекту Обуховской Обороны между улицами Чернова и Шелгунова. Будет закрыто движение в направлении от улицы Чернова к улице Шелгунова. Объезд предусмотрен по улицам Бабушкина и Чернова, бульвару Красных Зорь и Прямому проспекту.
До 26 августа для модернизации светофора ограничат движение по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Паткановской улицы.
Петроградский район
С 27 по 28 июля, ночью, когда не ездят троллейбусы, для реконструкции газопровода ограничат движение по Большой Пушкарской улице от улицы Лизы Чайкиной до Введенской улицы.
Приморский район
С 27 по 28 июля для реконструкции инженерных сетей закроют проезд по Лисичанской улице на пересечении с улицей Графова. Объехать участок можно будет по Сердобольской улице, набережной Чёрной речки, Старобельской, Лисичанской, Торжковской и Белоостровской улицам, улице Графова.
А с 0:00 27 июля до 6:00 2 августа из-за реконструкции тепловой сети закроют движение по боковому проезду проспекта Королева (четная сторона) от дома 40, корпус, 2 строение 1, по Шуваловскому проспекту до улицы Шаврова.