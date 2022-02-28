Песков о переговорах с Украиной: Они «должны идти в тишине»

Запросные позиции делегаций России и Украины анонсироваться не будут. Об этом днем 28 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».
«Я предлагаю все-таки дождаться переговоров. Все-таки переговоры эти должны идти, скажем так, в тишине», — цитирует издание слова Дмитрия Пескова.
Ожидается, что 28 февраля на территории Белоруссии пройдут переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Делегация Украины уже прибыла на место.