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Песков о переговорах с Украиной: Они «должны идти в тишине»

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Запросные позиции делегаций России и Украины анонсироваться не будут. Об этом днем 28 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Я предлагаю все-таки дождаться переговоров. Все-таки переговоры эти должны идти, скажем так, в тишине», — цитирует издание слова Дмитрия Пескова.

Ожидается, что 28 февраля на территории Белоруссии пройдут переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Делегация Украины уже прибыла на место.

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Комментарии (7)

Dorada
Была трансляция на YouTube , и отключили…
chip1
Жаль нельзя послушать, очень интересно, что заявят стороны и как ответят!
Cashmare
всем тихий час за счёт работодателя \о/
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