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    Петербургу обещают грозу, на севере города уже поливает и гремит

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    читатель «Фонтанки»

    Пока в центре Петербурга улицы охлаждают поливальные машины, северные районы успело намочить естественным путем. А МЧС между тем предупреждает о грозе.

    По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 июля в Петербурге местами ожидается гроза, сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС. «Яндекс.Погода» уже сейчас показывает дождевую тучу над севером Петербурга, Парголово и Сертолово.

    читатель «Фонтанки»

    Как отмечают петербуржцы, поливает север города хорошо. Сильный дождь, например, прошел на Ярославском проспекте, полило на улице Савушкина. При этом солнце продолжает светить даже в дождь.

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    В то же время в центре горожане ловят отдельные капли и радуются поливальным машинам, что освежают улицы и дороги.

    читатель «Фонтанки»

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