Петербургу обещают грозу, на севере города уже поливает и гремит

Пока в центре Петербурга улицы охлаждают поливальные машины, северные районы успело намочить естественным путем. А МЧС между тем предупреждает о грозе.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 июля в Петербурге местами ожидается гроза, сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС. «Яндекс.Погода» уже сейчас показывает дождевую тучу над севером Петербурга, Парголово и Сертолово.