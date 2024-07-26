Петербургу обещают грозу, на севере города уже поливает и гремит

читатель «Фонтанки»
Пока в центре Петербурга улицы охлаждают поливальные машины, северные районы успело намочить естественным путем. А МЧС между тем предупреждает о грозе.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 июля в Петербурге местами ожидается гроза, сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС. «Яндекс.Погода» уже сейчас показывает дождевую тучу над севером Петербурга, Парголово и Сертолово.
читатель «Фонтанки»
Как отмечают петербуржцы, поливает север города хорошо. Сильный дождь, например, прошел на Ярославском проспекте, полило на улице Савушкина. При этом солнце продолжает светить даже в дождь.
В то же время в центре горожане ловят отдельные капли и радуются поливальным машинам, что освежают улицы и дороги.
читатель «Фонтанки»