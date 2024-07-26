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    Госдума согласилась на экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем Центробанка

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    Центральный банк России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) сможет установить правила проведения организованных торгов цифровой валютой. Это следует из законопроекта N341257-8, одобренного комитетом Государственной думы по финансовому рынку ко второму чтению.

    В пояснительной записке сообщается, что ожидаемыми последствиями установления и реализации экспериментальных правовых режимов, установленных на основании данного закона, являются формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, расширение состава, качества и доступности товаров и услуг, увеличение прибыли от предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций, создание благоприятных условий для разработки и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке.

    В программе должен быть прописан порядок допуска цифровых валют в качестве товара к организованным торгам и определены требования к организаторам торговли.

    Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, и законопроект об экспериментальном правовом режиме, разрешающем использование криптовалют для внешних платежей.

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