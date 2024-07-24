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    «Результат ожесточенных споров»: Госдума приняла в первом чтении проект о регулировании майнинга и обороте криптовалют

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    Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, и законопроект об экспериментальном правовом режиме, разрешающем использование криптовалют для внешних платежей. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин 24 июля.

    Горелкин отмечает, что пакет поправок ко второму чтению почти готов. Авторы проекта будут настаивать на отмене запрета на организацию оборота и отдельно обсудят с Минэнерго тарифообразование для майнеров. «Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, — результат колоссальной межведомственной работы, ожесточенных споров и поиска общих позиций», — подчеркнул Антон Горелкин.

    Законопроект дает определения понятиям «майнинг» и «организация обращения цифровой валюты», а также закрепляет правовой статус участников майнинга — требования к ним будут определяться правительством по согласованию с Центробанком. Так, заниматься майнингом смогут только юрлица и ИП, зарегистрированные в России и внесенные в специальный реестр. Физлица, не превышающие установленные правительством лимиты энергопотребления, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без регистрации.

    В рамках проекта предусматриваются меры по контролю за оборотом цифровой валюты, в том числе — для исключения возможности ее использования для отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Более того, лица, занимающиеся майнингом, будут обязаны декларировать доходы от этой деятельности и уплачивать с них налоги.

    Законопроект запрещает рекламировать или предлагать неограниченному кругу лиц цифровую валюту. Кроме того, правительство получит право запрещать майнинг в некоторых регионах России или на их части — для регулирования энергопотребления. Также майнинг нельзя будет совмещать с работой, связанной с электроэнергетикой.

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    Антон ГорелкинКриптовалютыМайнингГосдума
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