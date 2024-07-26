Губернатор Челябинской области выступил с экстренным обращением по поводу прорыва дамбы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с экстренным обращением по поводу прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Видеозапись была опубликована в его телеграм-канале вечером 26 июля.
Глава региона сообщил, что провел заседание оперативного штаба с руководством округа и экстренными службами.
«Все сработали достаточно оперативно», заявил он и добавил, что держит ситуацию на личном контроле. По словам Текслера, главное в настоящий момент — «разместить в безопасности людей». На место происшествия глава региона обещал отправиться утром следующего дня.
МЧС России
Между тем, по данным МЧС, из зоны затопления уже были эвакуированы 163 человека, включая 21 ребенка, и спасатели продолжают вывозить жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево в пункты временного размещения в городе Карабаш.
Волна по руслу реки Большой Киолим дошла до поселка Мухаметово, а уровень воды в реке поднялся на 7 сантиметров.
В сети появилось видео, снятое в одном из поселков рядом с разрушенной дамбой: на нем видно, как местные жители спасают домашний скот: кадры публикует портал 74.ru.
Издание «Медиазавод» приводит краткие сведения о разрушенной плотине: в последний раз ее модернизировали более 12 лет назад. Более 11 миллионов рублей было потрачено на отсыпку тела плотины, восстановление линии электропередачи и освещения гидроузла, установку электрических и механических подъемников гидрозатворов, приборов контроля за уровнем воды в водохранилище и другого необходимое оборудование. Обновленный Киалимский гидроузел недавно был принят в эксплуатацию.
В Карабашском городском округе имеются и другие дамбы и плотины: на озерах Барахтан и Большой Агардяш, городском и Богородском прудах. Некоторым из них больше сотни лет.