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    Губернатор Челябинской области выступил с экстренным обращением по поводу прорыва дамбы

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    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с экстренным обращением по поводу прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Видеозапись была опубликована в его телеграм-канале вечером 26 июля.

    Глава региона сообщил, что провел заседание оперативного штаба с руководством округа и экстренными службами.

    «Все сработали достаточно оперативно», заявил он и добавил, что держит ситуацию на личном контроле. По словам Текслера, главное в настоящий момент — «разместить в безопасности людей». На место происшествия глава региона обещал отправиться утром следующего дня.

    МЧС России

    Между тем, по данным МЧС, из зоны затопления уже были эвакуированы 163 человека, включая 21 ребенка, и спасатели продолжают вывозить жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево в пункты временного размещения в городе Карабаш.


    Волна по руслу реки Большой Киолим дошла до поселка Мухаметово, а уровень воды в реке поднялся на 7 сантиметров.


    В сети появилось видео, снятое в одном из поселков рядом с разрушенной дамбой: на нем видно, как местные жители спасают домашний скот: кадры публикует портал 74.ru.

    Издание «Медиазавод» приводит краткие сведения о разрушенной плотине: в последний раз ее модернизировали более 12 лет назад. Более 11 миллионов рублей было потрачено на отсыпку тела плотины, восстановление линии электропередачи и освещения гидроузла, установку электрических и механических подъемников гидрозатворов, приборов контроля за уровнем воды в водохранилище и другого необходимое оборудование. Обновленный Киалимский гидроузел недавно был принят в эксплуатацию.

    В Карабашском городском округе имеются и другие дамбы и плотины: на озерах Барахтан и Большой Агардяш, городском и Богородском прудах. Некоторым из них больше сотни лет.

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