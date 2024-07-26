Губернатор Челябинской области выступил с экстренным обращением по поводу прорыва дамбы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с экстренным обращением по поводу прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Видеозапись была опубликована в его телеграм-канале вечером 26 июля.

Глава региона сообщил, что провел заседание оперативного штаба с руководством округа и экстренными службами.

«Все сработали достаточно оперативно», заявил он и добавил, что держит ситуацию на личном контроле. По словам Текслера, главное в настоящий момент — «разместить в безопасности людей». На место происшествия глава региона обещал отправиться утром следующего дня.