Сайт «Фонтанки» подвергся атаке

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Обновлено:

Вместо стартовой страницы «Фонтанки» читатели могли видеть обращение, подписанное группировкой Anonymous. Ранее она объявила кибервойну российскому правительству.



Вместе с «Фонтанкой» атаке подверглись другие СМИ — «Коммерсант», Forbes, ТАСС, «Известия», E1 и др. Сейчас мы устранили проблему, сайт доступен читателям.

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