Сайт «Фонтанки» подвергся атаке

Для вашего удобства мы создали еще один Telegram-канал «Фонтанки», где дублируются все новости сайта. Подписывайтесь. Будьте в курсе реальной картины происходящего.
Обновлено:
Вместо стартовой страницы «Фонтанки» читатели могли видеть обращение, подписанное группировкой Anonymous. Ранее она объявила кибервойну российскому правительству.
Вместе с «Фонтанкой» атаке подверглись другие СМИ — «Коммерсант», Forbes, ТАСС, «Известия», E1 и др. Сейчас мы устранили проблему, сайт доступен читателям.
Напоминаем, что читать наши новости можно на альтернативных площадках:
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