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Сайт «Фонтанки» подвергся атаке

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Для вашего удобства мы создали еще один Telegram-канал «Фонтанки», где дублируются все новости сайта. Подписывайтесь. Будьте в курсе реальной картины происходящего.

Обновлено:

Вместо стартовой страницы «Фонтанки» читатели могли видеть обращение, подписанное группировкой Anonymous. Ранее она объявила кибервойну российскому правительству.

Вместе с «Фонтанкой» атаке подверглись другие СМИ — «Коммерсант», Forbes, ТАСС, «Известия», E1 и др. Сейчас мы устранили проблему, сайт доступен читателям.

Напоминаем, что читать наши новости можно на альтернативных площадках:

— Наше официальное мобильное приложение (ищите на App Store или Play Market);

— Наш официальный Instagram;

— Наша официальная страница во «ВКонтакте»;

— Наш официальный Twitter и неофициальный, но тоже наш;

— Наш официальный аккаунт в Facebook;

— Наш официальный Яндекс.Дзен.

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Комментарии (28)

prozum
Атаке подверглись те издания, которые подают информацию в той или иной степени, но с либерал-прозападным уклоном.
vfhbr
анонимус был довольно долго, а тут недавно писали, что его не существует
266078155
был анонимус, но не долго, сообщение от независимых журналистов с грамматическими ошибками и сообщением о потере 5400 российских военнослужащих (кто больше)
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