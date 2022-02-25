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Хакерская группировка Anonymous объявила кибервойну российскому правительству

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Одно из крупнейших хакерских объединений Anonymous объявило о кибератаке на инфраструктуру российского интернета и обозначило первую «жертву» — RT.

Группа хакеров намеревается объявить кибервойну российскому правительству в ответ на действия Кремля, говорится в сообщении Anonymous от 25 февраля. В связанном с группой аккаунте в Twitter также отмечается, что целью выбраны сайты, имеющие отношение к российскому правительству. В частности, в аккаунте утверждается, что сбой в работе сайтов Russia Today — дело рук хакеров. К половине четвертого ночи страницы телеканала в Сети действительно недоступны.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, созданный ФСБ, ранее обозначил «критический» уровень кибератак на российские информационные ресурсы.

Anonymous ранее выступали против цензуры в интернете, взламывали аккаунты террористов.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине — в планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня — здесь.

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Комментарии (4)

260670701
Если перевести с зазеркального языка. США сделать ничего не может, будет хулиганить в сети. Лондон например в открытую заявил что не успокоится пока не уничтожит экономику РФ. То есть не успокоится пока люди в РФ не будут голодать и дохнуть пачками. Вот и весь ваш Запад. добрый и хороший
VKuser1606138
casus belli для введения "чебурнета"?
simak
Группу Anoymous уничтожил мексиканский наркокартель в 2011 году. С тех пор никаких Anonymous не существует, ни в США, нигде.
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