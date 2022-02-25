Хакерская группировка Anonymous объявила кибервойну российскому правительству

Одно из крупнейших хакерских объединений Anonymous объявило о кибератаке на инфраструктуру российского интернета и обозначило первую «жертву» — RT.
Группа хакеров намеревается объявить кибервойну российскому правительству в ответ на действия Кремля, говорится в сообщении Anonymous от 25 февраля. В связанном с группой аккаунте в Twitter также отмечается, что целью выбраны сайты, имеющие отношение к российскому правительству. В частности, в аккаунте утверждается, что сбой в работе сайтов Russia Today — дело рук хакеров. К половине четвертого ночи страницы телеканала в Сети действительно недоступны.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, созданный ФСБ, ранее обозначил «критический» уровень кибератак на российские информационные ресурсы.
Anonymous ранее выступали против цензуры в интернете, взламывали аккаунты террористов.