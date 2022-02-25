Военная операция на Украине: хроника событий 25 февраля

РИА Новости сообщает, что Сбербанк отчитался о своей готовности к санкциям. В банке заявили, что обладают всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях. Клиентов заверили, что их средства доступны им в полном объеме; ограничений на обмен валют, на снятие и пополнение счетов нет.



— Все системы и офисы банка работают в штатном режиме, — говорится в заявлении Сбера.

