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Боевые действия на Украине

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Украина требует исключить Россию из Интерпола, Британия поддерживает

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Украина обратилась с запросом о приостановке членства России в Интерполе. Ее поддерживает Великобритания, заявила во время выступления в парламенте глава британского МВД Прити Пател.

«Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого», — цитирует Пател РИА Новости.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

ДуремарСПб
Слава Украине!!!
Grend
А и пусть исключают и сами бандитов ловят
Mafioza
Больные люди.
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