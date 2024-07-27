17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый турнир WTA в карьере

Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира в Румынии, обыграв в финале свою соотечественницу Элину Аванесян. Игра началась на несколько часов позже из-за непогоды.

Аванесян отказалась от дальнейшей борьбы при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Мирры Андреевой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (Women's Tennis Association, WTA) Андреева занимает 21-е место, Аванесян находится на 45-й строчке.

Для Андреевой это первый титул на турнирах WTA. Она также вошла в число 15 российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже.

