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    17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый турнир WTA в карьере

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    Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира в Румынии, обыграв в финале свою соотечественницу Элину Аванесян. Игра началась на несколько часов позже из-за непогоды.

    Аванесян отказалась от дальнейшей борьбы при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Мирры Андреевой.

    В рейтинге Женской теннисной ассоциации (Women's Tennis Association, WTA) Андреева занимает 21-е место, Аванесян находится на 45-й строчке.

    Для Андреевой это первый титул на турнирах WTA. Она также вошла в число 15 российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже.

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    Мирра АндрееваWtaОлимпиада в ПарижеЭлина Аванесян
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