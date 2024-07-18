МОК опубликовал окончательный список из 15 россиян, которые выступят на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил перечень из 15 российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.



Спортсмены выступят в нейтральном статусе. Среди них велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, батутистка Анжела Бладцева, теннисисты Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко, а также пловец Евгений Сомов.

Напомним, что единственной петербурженкой в списке оказалась батутистка Анжела Бладцева. Подробнее о ней читайте в интервью «Фонтанке».