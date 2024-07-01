«Я счастлива, что поеду на Олимпиаду». Петербурженка Бладцева объяснила, почему не откажется от приглашения МОК

Батутистка из Петербурга Анжела Бладцева станет одной из немногих российских спортсменов, кого официально допустили до Олимпиады, кто на нее отобрался и кто не собирается, как те же дзюдоисты или пловцы, от такого шанса отказываться.



Фото: предоставлено Анжелой Бладцевой Поделиться Поделиться





Бладцевой сейчас 18 лет. Она побеждала на юношеских чемпионатах мира три года подряд: в 2017, 2018 и 2019 годах. В 2024 году она завоевала серебряную медаль на квалификационном этапе Кубка мира в Баку, что позволило ей бороться за участие в Олимпиаде. Помимо этого, Бладцева — действующая чемпионка России. Звонок «Фонтанки» застал ее в Швейцарии, куда она приехала на очередные соревнования.



Фото: предоставлено Анжелой Бладцевой Поделиться Поделиться





— Расскажите о своих эмоциях по поводу отбора на Олимпиаду.

— Естественно, я счастлива, что мы наконец-то достигли этой цели. Несмотря на то, что едем без флага, всё равно рада возможности поучаствовать.

— То есть у вас не было принципиальной позиции, как у тех же пловцов, что без флага вы не поедете?

— Нет, нам сказали, что есть возможность, и мы решили попробовать. Так нас и отобрали.

— Эта ситуация с отсутствием флага и гимна вас не беспокоит?

— Не особо, все всё равно знают, откуда мы и кто мы.

— Расскажите немного об отборочных соревнованиях. Как они прошли, сильно ли беспокоились?



— Особо не беспокоилась. У нас было два отбора — Кубки мира в Баку и Германии. Нужно было два раза пройти в полуфинал. В Москве я стала второй, и этого результата хватило для отбора, но нужно было участвовать и во втором турнире. Там я упала в финале, но набранных баллов хватило.

— Когда пришла новость о допуске на Олимпиаду, как вы ее восприняли?

— Очень радостно, так как изначально не было ясно, кто поедет. Это решалось позже.

— Как так получилось, что до официального отбора вы получили это письмо?



— Честно, я не знаю. Нам всё присылает МОК, мы не можем точно сказать.

— Будут ли дополнительные допинг-тесты перед Олимпиадой или другие проверки?



— Пока нам ничего об этом не говорили. Мы подписали все необходимые документы и отправили их обратно. Всё утвердили.

— Какие у вас планы до начала Олимпиады?

— Сейчас мы находимся на Кубке мира в Швейцарии, затем переезжаем в Португалию на еще один Кубок мира. Там уже будем готовиться к Олимпиаде.

— Когда планируете отправиться на Олимпиаду?

— Если я не ошибаюсь, 24 июля мы уже улетаем.



— На что рассчитываете на Олимпиаде?

— Рассчитываем на золото. Здесь важно быть не только технически, но и морально сильным.

— Как относитесь к комментариям, что без флага и гимна это не сборная, а команда бомжей?

— Слышала. Это их мнение, нас это не касается. Мы знаем, ради чего работаем.



Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены получили допуск на Игры через специальную комиссию МОК (AINERP). Среди требований к их нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, отсутствие связей с армией и спецслужбами (включая спортивные клубы «Динамо» и ЦСКА), а также участие только в индивидуальных дисциплинах.



В середине июня МОК объявил о первых российских спортсменах, допущенных к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. В этот список вошли 14 человек, соревнующихся в велоспорте, прыжках на батуте и борьбе. Позже к ним добавились восемь российских теннисистов, среди которых Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и Дарья Касаткина.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

