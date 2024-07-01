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    «Я счастлива, что поеду на Олимпиаду». Петербурженка Бладцева объяснила, почему не откажется от приглашения МОК

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    Батутистка из Петербурга Анжела Бладцева станет одной из немногих российских спортсменов, кого официально допустили до Олимпиады, кто на нее отобрался и кто не собирается, как те же дзюдоисты или пловцы, от такого шанса отказываться.

    Фото: предоставлено Анжелой Бладцевой
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    Бладцевой сейчас 18 лет. Она побеждала на юношеских чемпионатах мира три года подряд: в 2017, 2018 и 2019 годах. В 2024 году она завоевала серебряную медаль на квалификационном этапе Кубка мира в Баку, что позволило ей бороться за участие в Олимпиаде. Помимо этого, Бладцева — действующая чемпионка России. Звонок «Фонтанки» застал ее в Швейцарии, куда она приехала на очередные соревнования.

    Фото: предоставлено Анжелой Бладцевой
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    — Расскажите о своих эмоциях по поводу отбора на Олимпиаду.

    — Естественно, я счастлива, что мы наконец-то достигли этой цели. Несмотря на то, что едем без флага, всё равно рада возможности поучаствовать.

    — То есть у вас не было принципиальной позиции, как у тех же пловцов, что без флага вы не поедете?

    — Нет, нам сказали, что есть возможность, и мы решили попробовать. Так нас и отобрали.

    — Эта ситуация с отсутствием флага и гимна вас не беспокоит?

    — Не особо, все всё равно знают, откуда мы и кто мы.

    — Расскажите немного об отборочных соревнованиях. Как они прошли, сильно ли беспокоились?

    — Особо не беспокоилась. У нас было два отбора — Кубки мира в Баку и Германии. Нужно было два раза пройти в полуфинал. В Москве я стала второй, и этого результата хватило для отбора, но нужно было участвовать и во втором турнире. Там я упала в финале, но набранных баллов хватило.

    — Когда пришла новость о допуске на Олимпиаду, как вы ее восприняли?

    — Очень радостно, так как изначально не было ясно, кто поедет. Это решалось позже.

    — Как так получилось, что до официального отбора вы получили это письмо?

    — Честно, я не знаю. Нам всё присылает МОК, мы не можем точно сказать.

    — Будут ли дополнительные допинг-тесты перед Олимпиадой или другие проверки?

    — Пока нам ничего об этом не говорили. Мы подписали все необходимые документы и отправили их обратно. Всё утвердили.

    — Какие у вас планы до начала Олимпиады?

    — Сейчас мы находимся на Кубке мира в Швейцарии, затем переезжаем в Португалию на еще один Кубок мира. Там уже будем готовиться к Олимпиаде.

    — Когда планируете отправиться на Олимпиаду?

    — Если я не ошибаюсь, 24 июля мы уже улетаем.

    — На что рассчитываете на Олимпиаде?

    — Рассчитываем на золото. Здесь важно быть не только технически, но и морально сильным.

    — Как относитесь к комментариям, что без флага и гимна это не сборная, а команда бомжей?

    — Слышала. Это их мнение, нас это не касается. Мы знаем, ради чего работаем.

    Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены получили допуск на Игры через специальную комиссию МОК (AINERP). Среди требований к их нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, отсутствие связей с армией и спецслужбами (включая спортивные клубы «Динамо» и ЦСКА), а также участие только в индивидуальных дисциплинах.

    В середине июня МОК объявил о первых российских спортсменах, допущенных к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. В этот список вошли 14 человек, соревнующихся в велоспорте, прыжках на батуте и борьбе. Позже к ним добавились восемь российских теннисистов, среди которых Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и Дарья Касаткина.

    Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено Анжелой Бладцевой
    Фото: предоставлено Анжелой Бладцевой

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