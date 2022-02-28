Главы Курской и Пензенской областей сообщили о гибели сержанта и рядового на Украине

Стало известно о гибели двух российских военнослужащих-контрактников в ходе спецоперации на Украине.
«Дорогие куряне! Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, сержанта контрактной службы Андрея Ильина, в ходе военной спецоперации на территории Украины», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт на своей странице во «ВКонтакте».
Также погиб рядовой-контрактник Михаил Афанасов, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. «Он сделал свой осознанный выбор, когда пошел служить в ряды вооруженных сил по контракту, — и до последней минуты своей жизни оставался верен присяге, своему долгу перед Родиной, перед всеми нами», — отметил чиновник в Instagram.
27 февраля глава Дагестана Сергей Меликов заявил о гибели на Украине российского офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. О еще одном погибшем рассказал глава Калмыкии Бату Хасиков.
«Фонтанка» писала, что ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о потерях российской армии во время специальной военной операции на Украине. Также он признал, что есть военнопленные.