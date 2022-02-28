FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Главы Курской и Пензенской областей сообщили о гибели сержанта и рядового на Украине

9
Печать

Стало известно о гибели двух российских военнослужащих-контрактников в ходе спецоперации на Украине.

«Дорогие куряне! Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, сержанта контрактной службы Андрея Ильина, в ходе военной спецоперации на территории Украины», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт на своей странице во «ВКонтакте».

Также погиб рядовой-контрактник Михаил Афанасов, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. «Он сделал свой осознанный выбор, когда пошел служить в ряды вооруженных сил по контракту, — и до последней минуты своей жизни оставался верен присяге, своему долгу перед Родиной, перед всеми нами», — отметил чиновник в Instagram.

27 февраля глава Дагестана Сергей Меликов заявил о гибели на Украине российского офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. О еще одном погибшем рассказал глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Фонтанка» писала, что ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о потерях российской армии во время специальной военной операции на Украине. Также он признал, что есть военнопленные.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Джеко
За дворцы, за яхты, за челси
VKuser15335355
Светлая память воинам.
tamita
Светлая память нашим ребятам, смерть всем бандеровцам и нацикам.Z
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний