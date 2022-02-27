«Есть погибшие и раненые». В Минобороны признали потери в рядах ВС РФ

Подтверждение 27 февраля прозвучало от официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Какие-либо цифры по погибшим и раненым не приводятся. Конашенков лишь отметил, что они «многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».



Игорь Конашенков также признал, что есть военнопленные. Он заявил о пытках и истязаниях, которые применяются в отношении «немногих захваченных российских военнослужащих».

«Хочу подчеркнуть, — сказал Конашенков от имени Минобороны России. — Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами».