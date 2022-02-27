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«Есть погибшие и раненые». В Минобороны признали потери в рядах ВС РФ

В Минобороны России сообщили о потерях российской армии во время специальной военной операции на Украине.

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Подтверждение 27 февраля прозвучало от официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Какие-либо цифры по погибшим и раненым не приводятся. Конашенков лишь отметил, что они «многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».

Игорь Конашенков также признал, что есть военнопленные. Он заявил о пытках и истязаниях, которые применяются в отношении «немногих захваченных российских военнослужащих».

«Хочу подчеркнуть, — сказал Конашенков от имени Минобороны России. — Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (94)

Иван 2пырьев
свистеть не мешки ворочать.
killbeachtrash
Майор завклубом в ГДР оторвался от реальности. Жаль наших парней молодых. Чечня повторятся. Вроде в самолете с десантниками 200 было. Псков ? Кто расскажет ?
5421464
русские солдаты пишу вам с Харькова мы Вас тут не ждём
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