Глава Дагестана сообщил о погибшем российском офицере на Украине

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнование семье российского офицера, погибшего на территории Украины.
Как сообщил Меликов в «Инстаграме» 27 февраля, погиб уроженец Кулинского района Дагестана. «Скорблю вместе со всеми родными и близкими героя. Понимаю, что никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой потери... Но хочу, чтобы вы знали: мы все в долгу у таких несгибаемых парней, как Нурмагомед», — написал глава республики.
Это первое официальное сообщение о потерях с российской стороны в спецоперации на Украине. Минобороны по состоянию на 15:00 27 февраля информацию об убитых и раненых не предоставляет.
Напомним, закон напрямую запрещает российским СМИ публиковать такие данные без официальных источников.