FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
93.56р104.48р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Глава Дагестана сообщил о погибшем российском офицере на Украине

26
Печать

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнование семье российского офицера, погибшего на территории Украины.

Как сообщил Меликов в «Инстаграме» 27 февраля, погиб уроженец Кулинского района Дагестана. «Скорблю вместе со всеми родными и близкими героя. Понимаю, что никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой потери... Но хочу, чтобы вы знали: мы все в долгу у таких несгибаемых парней, как Нурмагомед», — написал глава республики.

Это первое официальное сообщение о потерях с российской стороны в спецоперации на Украине. Минобороны по состоянию на 15:00 27 февраля информацию об убитых и раненых не предоставляет.

Напомним, закон напрямую запрещает российским СМИ публиковать такие данные без официальных источников.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

Kit.
Печенеги и половцы опять нападают на Киев.
Джеко
Честь погибнуть за дворцы!
266220504
Зачем бороду сбрил дурик?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний