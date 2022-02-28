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РСТ Северо-Запад: 80% застрявших за границей петербуржцев — неорганизованные туристы

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Доля организованных туристов из Петербурга, которые не могут выехать из-за рубежа по причине отмены рейсов, не превышает 10–20% в зависимости от страны. Об этом «Фонтанке» рассказала Мария Ушакова, руководитель комиссии по выездному туризму РСТ Северо-Запад, со ссылкой на оценку участников рынка.

Остальные 80% — это самостоятельные путешественники и граждане РФ, находящиеся на территории страны и желающие вернуться в Россию. «Поскольку европейские страны толком не успели открыться, там минимальное количество организованных туристов. В основном это Венгрия и Болгария», — пояснила она.

При этом сведениями о точном количестве застрявших за границей петербуржцев в РСТ Северо-Запад не располагают: статистику ведет федеральный оперштаб (МИД, Ростуризм, Минтранс, Росавиация). В Ростуризме на запрос «Фонтанки» не ответили. В городском комитете по развитию туризма также сообщили, что пока не владеют данными.

По словам Марии Ушаковой, организованные путешественники решают вопросы о своем возвращении с туроператорами в индивидуальном порядке. Многие вылетают через Стамбул и ОАЭ. Судьбу самостоятельных туристов в РСТ не берутся комментировать. «Всей информацией владеет оперштаб. И инструкции опубликованы», — сказала Мария Ушакова.

На вопрос, как будет организован выезд для самостоятельных путешественников, в Ростуризме на момент публикации не ответили. О том, как выбраться из-за границы после закрытия неба, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Шурик7890
Ну как,как. До Хельсинки ити Талина лоукостером, а дальше автобус в СПб.
Там перелеты копеечные, не думаю что все на последние оставшиеся гульнуть решили.
Mikle776
но позвольте, они тем не менее граждане РФ!!! и государство обязано о них заботиться! Почему правительство заботиться о гражданах Украины и ЛДНР, но забивает на своих, которые оказались в трудной ситуации не совсем по своей вине (билеты назад у них были куплены и именно действия государства привело к тому, что они в западне)
iigaza
Эх, знатные грамотеи собрались в Фъ.
Либо не в курсе как пишется слово "неорганизованные", либо знак переноса не поставили.
Склоняюсь к первой версии поскольку в тексте новости слова "неорганизованные" старательно избегают.
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