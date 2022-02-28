РСТ Северо-Запад: 80% застрявших за границей петербуржцев — неорганизованные туристы

Остальные 80% — это самостоятельные путешественники и граждане РФ, находящиеся на территории страны и желающие вернуться в Россию. «Поскольку европейские страны толком не успели открыться, там минимальное количество организованных туристов. В основном это Венгрия и Болгария», — пояснила она.

Доля организованных туристов из Петербурга, которые не могут выехать из-за рубежа по причине отмены рейсов, не превышает 10–20% в зависимости от страны. Об этом «Фонтанке» рассказала Мария Ушакова, руководитель комиссии по выездному туризму РСТ Северо-Запад, со ссылкой на оценку участников рынка.

При этом сведениями о точном количестве застрявших за границей петербуржцев в РСТ Северо-Запад не располагают: статистику ведет федеральный оперштаб (МИД, Ростуризм, Минтранс, Росавиация). В Ростуризме на запрос «Фонтанки» не ответили. В городском комитете по развитию туризма также сообщили, что пока не владеют данными.



По словам Марии Ушаковой, организованные путешественники решают вопросы о своем возвращении с туроператорами в индивидуальном порядке. Многие вылетают через Стамбул и ОАЭ. Судьбу самостоятельных туристов в РСТ не берутся комментировать. «Всей информацией владеет оперштаб. И инструкции опубликованы», — сказала Мария Ушакова.



На вопрос, как будет организован выезд для самостоятельных путешественников, в Ростуризме на момент публикации не ответили. О том, как выбраться из-за границы после закрытия неба, читайте в материале «Фонтанки».

