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Боевые действия на Украине

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Минобороны РФ: Участие в спецоперации на Украине принимают только офицеры и контрактники

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В спецоперации РФ на территории Украины участвуют только офицеры и военнослужащие-контрактники российской армии. Об этом 28 февраля заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подчеркну, что в специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава», — сказал он.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на «Комитет солдатских матерей России» писала, что солдат-срочников якобы заставляют подписывать контракты, чтобы потом отправить этих военнослужащих на Украину.

«В частях не хватает контрактников, и командование частей оказывает давление на срочников, заставляют заключать временные контракты», — говорит представитель организации Андрей Курочкин. Он добавил, что такое наблюдается «практически во всех регионах».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (48)

Редиcка
Главное - величие страны. А людей ещё нарожают.
efela
Допустим, это контрактники, допустим, они добровольно заключили контракт, но вопрос к Минобороны: нельзя как-то отбор какой-то проводить, перед заключением контракта, обучение? Например, чтобы контрактник был тяжелее 60 кг, чтобы автомат мог держать, а еще, хорошо бы, чтоб стрелять умел? А то, похоже, что это не армия, а сборище каких-то малолетних доходяг. Даже не с гуманистической точки зрения, а чисто практической - что они там навоюют, если не умеют и не могут, хоть с ними двадцать пять контрактов заключат?
274443702
Я совсем не понимаю:
Где танки армада которые опережают зарубежные образцы на 150 лет??
Где робот на квадроцикле? Горячо любимый президент Путин с радостной улыбкой смотрел на его проделки на полигоне лет десять назад!
Где торпеда которая делает цунами 1000 метров высотой???? Президент Путин сам показывал мультфильм про эту торпеду и был очень рад!!
Так что я не могу понять почему всё это прячут в такой важный момент.
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