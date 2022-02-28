Минобороны РФ: Участие в спецоперации на Украине принимают только офицеры и контрактники

В спецоперации РФ на территории Украины участвуют только офицеры и военнослужащие-контрактники российской армии. Об этом 28 февраля заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.



«Подчеркну, что в специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава», — сказал он.



Ранее «Новая газета» со ссылкой на «Комитет солдатских матерей России» писала, что солдат-срочников якобы заставляют подписывать контракты, чтобы потом отправить этих военнослужащих на Украину.

