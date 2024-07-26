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    «Горожан» отправили поработать над ошибками. Запуск фуд-холла в Гостином дворе снова откладывается

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    Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру»
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    Открытие гастрономического пространства «Горожане» группы Ginza на Ломоносовской линии Большого Гостиного двора, которого ждали еще в 2021 году, теперь намечено на конец 2024 - начало 2025 года. Проведение работ в историческом здании затормозили замечания со стороны КГИОП: проект отправлен на повторное согласование.

    Проект по приспособлению для современного использования и ремонту помещений на Ломоносовской линии Большого Гостиного двора получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Документ был опубликован на сайте КГИОП 23 июля.

    Речь идет о помещениях 1-го, 2-го и 3-го этажей Ломоносовской линии, которые у АО «Большой Гостиный двор» арендует ООО «Флоренция». Как рассказали «Фонтанке» в управляющей компании универмага, работы по реставрации проводятся для приспособления помещений под предприятия общественного питания. «Это совместный проект АО «БГД» и ООО «Флоренция», - отметили там.

    По данным СПАРК, владельцем ООО «Флоренция» является Дмитрий Сергеев, сооснователь группы Ginza, которая еще в 2020 году заявила о планах создать в Гостином дворе гастрономическое пространство «Горожане». https://www.fontanka.ru/2020/12/16/69634116/

    Изначально открытия фуд-холла ждали летом 2021 года. На площади 1800 кв. м должны были разместиться 25 гастрономических концепций. Но запуск несколько раз переносили. Собеседники, знакомые с ситуацией, называли причиной задержки сложности в согласовании с одним из ведомств. В последний раз старт намечался на конец 2023 года.

    В 2022 году совладельцем АО «Большой Гостиный двор» через АО «БГД. Управление инвестиций» стала Марина Иваненко, соучредитель ряда юрлиц, входящих в группу Ginza. В мае 2024 года ее долю получил другой партнер Ginza Александр Бородин.

    На данный момент открытие «Горожан» ожидается не ранее конца 2024 - начала 2025 года. После положительного заключения ГИКЭ ООО «Флоренция» необходимо согласовать проект в КГИОП и получить разрешения на работы по приспособлению к современному использованию. Ориентировочно работы стартуют в сентябре и продлятся 4-6 месяцев, рассказали в АО «Большой Гостиный двор». В самих «Горожанах» на вопросы «Фонтанки» не ответили.

    Работа над ошибками

    Как следует из материалов ГИКЭ, на согласование КГИОП проект отправляется уже второй раз.

    Задание ведомства на приспособление для современного использования и ремонт помещений трех этажей Ломоносовской линии Большого Гостиного двора было выдано еще летом 2023 года. В феврале 2024 года проект получил положительное заключение ГИКЭ и в марте проектная документация отправилась в КГИОП.

    Однако ведомство отказалось давать добро, и заказчик был вынужден отозвать проект «по причине выявления технических ошибок в акте экспертизы и в проектной документации». В мае 2024 года документация, исправленная с учетом замечаний КГИОП, ушла на повторную экспертизу и 16 мая получила положительное заключение комиссии.

    В КГИОП «Фонтанке» сообщили, что ранее направленная документация с была отозвана проектной организацией в связи с техническими ошибками, но в чем заключались замечания в ведомстве не прокомментировали. «Работы в данном помещении до настоящего времени не выполнялись», - отметили там.

    Согласно ГИКЭ, арендатору предстоит внушительный фронт работ. К примеру, демонтировать существующие перегородки 1-го, 2-го и 3-го этажа и смонтировать новые перегородки. Также необходима очистка металлических балок перекрытий от продуктов коррозии и устройство фальшпола для прокладки инженерных коммуникаций выше перекрытия над первым этажом. На втором этаже нужно создать новое напольное покрытие, а также установить подвесной потолок и отделать перегородки и существующие стены. Наконец, предстоит проложить инженерные коммуникации (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, системы вентиляции и кондиционирования). Причем наружные блоки кондиционирования будут размещены на отдельных стоящих конструкциях на улице, без крепления к фасаду здания.

    В АО «Большой Гостиный двор» подчеркнули, что изменений в исторической планировке помещений проектной документацией не предусмотрено. «В части помещений, расположенных со стороны Ломоносовской линии, будут изменения по легким конструкциям перегородок, несущие конструкции затронуты не будут», - отметили там. На функционировании остальной части универмага работы по созданию фуд-холла не отразятся.

    Галина Бояркова,
    «Фонтанка.ру»

    Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру»

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