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В Гостином дворе появится фуд-холл. Группа Ginza арендовала два этажа в старейшем универмаге

Группа Ginza создаст новое гастрономическое пространство в универмаге «Большой Гостиный двор» в центре Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказал совладелец компании Вадим Лапин. По его словам, в конце ноября Ginza арендовала 1800 кв. м на первом и втором этажах по Ломоносовской линии. Договор был заключен на 7 лет, что редкость для БГД, который обычно заключает краткосрочные соглашения на 11 месяцев.

Разработкой дизайна займется московское бюро Interiors. Первый этаж откроется летом 2021 года. Проект также предусматривает летние веранды во внутреннем дворе и столики на открытом воздухе на террасе второго этажа. «Мы постараемся вписаться в стилистику Гостиного двора и сделать пространство интересным для петербуржцев и гостей города», — отметил Вадим Лапин.

Также Ginza параллельно готовит к запуску фуд-холлы в ТЦ «Невский центр» и «Меркурий».

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Комментарии (9)

AGP
Благодаря "Гинзе", БГД не обанкротится.
Пользуюсь случаем, передаю привет своей однокласснице-ныне директору БГД))
artistdmisha
Да уж лучше так, чем Токио-Сити. Для Лапина деньги не последние, а риск - благородное дело. Если все срастется, буду только рад за преображение БГД. Успехов и удачи!
f0ntan
Лучше время для открытия фуд-холлов не придумать! Ходил я по другим ТЦ - фуд-холлы закрыты! На их этажах одиноко сидит охранник
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