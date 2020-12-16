В Гостином дворе появится фуд-холл. Группа Ginza арендовала два этажа в старейшем универмаге

Группа Ginza создаст новое гастрономическое пространство в универмаге «Большой Гостиный двор» в центре Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказал совладелец компании Вадим Лапин. По его словам, в конце ноября Ginza арендовала 1800 кв. м на первом и втором этажах по Ломоносовской линии. Договор был заключен на 7 лет, что редкость для БГД, который обычно заключает краткосрочные соглашения на 11 месяцев.



Разработкой дизайна займется московское бюро Interiors. Первый этаж откроется летом 2021 года. Проект также предусматривает летние веранды во внутреннем дворе и столики на открытом воздухе на террасе второго этажа. «Мы постараемся вписаться в стилистику Гостиного двора и сделать пространство интересным для петербуржцев и гостей города», — отметил Вадим Лапин.