Ginza потеснит «Стокманн». Ресторанная группа запустит фуд-холл в «Невском центре»

Ресторанная группа Ginza Project создаст фуд-холл на пятом этаже торгового комплекса «Невский центр». Как сообщили в пресс-службе ТЦ 11 августа, открытие запланировано на начало июля 2021 года. «На площади 2678 кв. м будет представлено 20–25 концепций, где посетители смогут попробовать блюда кухонь со всего мира», — отметили в «Невском центре».

Новая концепция появится на месте «Стокманн Home»: товары для дома переедут на четвертый этаж. Обычный фуд-корт, который также располагается на пятом этаже, останется на своем месте. У самой Ginza Project на том же пятом этаже уже работает рестомаркет Obed Bufet.