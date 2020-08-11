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11.08.2020 15:43
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Ginza потеснит «Стокманн». Ресторанная группа запустит фуд-холл в «Невском центре»

Ресторанная группа Ginza Project создаст фуд-холл на пятом этаже торгового комплекса «Невский центр». Как сообщили в пресс-службе ТЦ 11 августа, открытие запланировано на начало июля 2021 года. «На площади 2678 кв. м будет представлено 20–25 концепций, где посетители смогут попробовать блюда кухонь со всего мира», — отметили в «Невском центре».

Новая концепция появится на месте «Стокманн Home»: товары для дома переедут на четвертый этаж. Обычный фуд-корт, который также располагается на пятом этаже, останется на своем месте. У самой Ginza Project на том же пятом этаже уже работает рестомаркет Obed Bufet.

Ранее Ginza Project планировала создать гастрономическое пространство в оранжереях Таврического сада. Но после публикации конкурсной документации отказалась от борьбы за объект из-за смещения фокуса проекта «в сторону большей социально-культурной направленности».

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