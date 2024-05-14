«В результате вмешательства посторонних лиц» под Волгоградом сошли вагоны. Был пожар, опаздывают петербургские поезда

Ночью 14 мая, около 1:15 мск, вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Котлубань в Волгоградской области «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение поездов, в том числе пассажирских, приостановили. На место отправились восстановительные поезда. Об этом проинформировала Приволжская железная дорога.



«Причины происшедшего устанавливаются», — отмечается в сообщении.



По данным регионального ГУ МЧС, на станции Котлубань в поселке Самофаловка горели цистерна с соляркой и вагон с пиломатериалами.