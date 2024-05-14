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    «В результате вмешательства посторонних лиц» под Волгоградом сошли вагоны. Был пожар, опаздывают петербургские поезда

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    Ночью 14 мая, около 1:15 мск, вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Котлубань в Волгоградской области «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение поездов, в том числе пассажирских, приостановили. На место отправились восстановительные поезда. Об этом проинформировала Приволжская железная дорога.

    «Причины происшедшего устанавливаются», — отмечается в сообщении.

    По данным регионального ГУ МЧС, на станции Котлубань в поселке Самофаловка горели цистерна с соляркой и вагон с пиломатериалами.

    «Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 3:38 часов. Погибших и пострадавших нет», — сообщают в МЧС.

    В 5:10 открыли один путь и возобновили движение — пока в реверсивном режиме. Задержанные поезда отправлены. Опаздывают два состава: № 89 Волгоград — Санкт-Петербург и № 90 Санкт-Петербург — Волгоград.

    «В вагонах на протяжении всего времени поддерживался комфортный температурный режим», — подчеркивают железнодорожники.

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