Крупный пожар на теплоходе «М. В. Ломоносов» в Архангельске локализован

Сотрудники МЧС к 1:56 14 мая локализовали пожар на ремонтируемом теплоходе «М. В. Ломоносов» в сухом доке в Архангельске, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
Пожар начался вчера вечером. «Фонтанка» писала, что огонь охватил верхнюю палубу на площади 936 квадратных метров, затем перекинулся и на вторую палубу. По данным администрации, людей внутри нет. Пожару предшествовали сварочные работы.
МЧС России
На месте работали 13 единиц техники и 42 человека, для разведки использовались беспилотники. Угрозы стоящим рядом судам не было.
МЧС России
Год назад на этом же теплоходе также случился пожар, но в машинном отделении.