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    Крупный пожар на теплоходе «М. В. Ломоносов» в Архангельске локализован

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    Сотрудники МЧС к 1:56 14 мая локализовали пожар на ремонтируемом теплоходе «М. В. Ломоносов» в сухом доке в Архангельске, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

    Фото: МЧС РФ
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    Пожар начался вчера вечером. «Фонтанка» писала, что огонь охватил верхнюю палубу на площади 936 квадратных метров, затем перекинулся и на вторую палубу. По данным администрации, людей внутри нет. Пожару предшествовали сварочные работы.

    МЧС России

    На месте работали 13 единиц техники и 42 человека, для разведки использовались беспилотники. Угрозы стоящим рядом судам не было.

    МЧС России

    Год назад на этом же теплоходе также случился пожар, но в машинном отделении.

    Фото: МЧС РФ

    «М. В. Ломоносов» построен в 1962 году в Будапеште. После постройки его назвали «Олекма», обслуживался на Лимендском судоремонтном заводе в Котласе. В 1990 году судно переименовали в «М. В. Ломоносов». До 1991 года судно совершало рейсы по Северной Двине по маршруту Котлас — Архангельск. С 1992 года теплоход стоял на приколе, пока в 2004 году его не выкупил вокалист группы «Дюна» Виктор Рыбин, уточняет 29.RU.

    После модернизации 2004–2005 годов пассажировместимость сократилась с 300 человек до 60 и судно работало только на корпоративных заказных рейсах. В межсезонье использовался как плавучая гостиница на Северном речном вокзале Москвы.

    В июле 2018 года судно продали Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. На Соловках теплоход использовался в качестве плавучей гостиницы до 2022 года. В 2022 году теплоход подарили правительству Якутии. Предполагалось, что он будет работать на маршруте Тикси — Якутск.

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