Назначения в Кремле. Патрушев и тульский губернатор Дюмин становятся помощниками Путина

О новых назначениях сообщает 14 мая Кремль. Президент Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником, освободив от занимаемой должности. На ту же должность в администрацию президента переходит Николай Патрушев, освобожденный от должности секретаря Совбеза.



Дмитрий Песков переназначен пресс-секретарем президента, Антон Вайно — руководителем администрации президента. Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили посты первых заместителей руководителя администрации президента. Также на своих должностях заместителей руководителя АП остаются Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Кроме того, заместителем руководителя администрации президента назначен Максим Орешкин, который с января 2020 года был помощником президента по экономическим вопросам.