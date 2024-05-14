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    Назначения в Кремле. Патрушев и тульский губернатор Дюмин становятся помощниками Путина

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    О новых назначениях сообщает 14 мая Кремль. Президент Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником, освободив от занимаемой должности. На ту же должность в администрацию президента переходит Николай Патрушев, освобожденный от должности секретаря Совбеза.

    Дмитрий Песков переназначен пресс-секретарем президента, Антон Вайно — руководителем администрации президента. Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили посты первых заместителей руководителя администрации президента. Также на своих должностях заместителей руководителя АП остаются Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Кроме того, заместителем руководителя администрации президента назначен Максим Орешкин, который с января 2020 года был помощником президента по экономическим вопросам.

    Помимо Патрушева и Дюмина, помощником президента РФ также назначен Руслан Эдельгериев — ранее он был советником по вопросам изменения климата.

    Новыми советниками президента стали Елена Ямпольская (председатель комитета Госдумы по культуре) и Игорь Левитин, который ранее был помощником президента. Также отдельным указом на него возложены обязанности специального представителя президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

    Остались при своих постах полномочные представители президента в федеральных округах — Щеголев (Центральный), Гуцан (Северо-Западный), Устинов (Южный), Чайка (Северо-Кавказский), Комаров (Приволжский), Якушев (Уральский), Серышев (Сибирский). В списке нет полпреда в Дальневосточном федеральном округе — по данным ТАСС, этот пост вместе с должностью вице-премьера РФ сохраняет Юрий Трутнев.

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