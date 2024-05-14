Обширный барический максимум делает погоду в Петербурге

В Петербурге начало теплеть. Осадков в ближайшие три дня не предвидится.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 мая в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха днем составит 15–17 градусов.
Сегодня регион будет ощущать влияние северной периферии обширного барического максимума, и вместе с западными потоками в атмосфере начнётся более активное поступление тёплых воздушных масс. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
15 мая температура ещё повысится — до 18–20 градусов, ночью 7–9. А 16 мая теплее ночью (8–10 градусов), а днём чуть прохладнее — 17–19, местами до 14 градусов.