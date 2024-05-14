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    Необычные деревья поселились на Большой Морской

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    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На Большой Морской улице около арки Главного штаба утром 14 мая, как и год назад, высаживают деревья в вазоны. В этом году — падубы, или остролисты, на них уже кое-где есть ягодки, сообщает фотограф «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Рабочие привезли около 20 вазонов.

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    Улицу не перекрывают. Вокруг вазонов на некоторое время ограждают территорию, но пройти можно вдоль домов. Автомобильного движения здесь нет.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Остролист — популярное садовое растение. Его часто используют во время рождественских праздников для украшения помещения и стола. Плоды, похожие на ягоды, с точки зрения ботаники являются костянками. Листья остролиста шипастые, и шипы сохраняют свою остроту даже на опавших старых листьях: убирая их, легко уколоть палец, даже если вы в перчатках.

    Весной 2023 года, напомним, на Большой Морской расставляли яблони.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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