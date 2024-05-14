Необычные деревья поселились на Большой Морской

На Большой Морской улице около арки Главного штаба утром 14 мая, как и год назад, высаживают деревья в вазоны. В этом году — падубы, или остролисты, на них уже кое-где есть ягодки, сообщает фотограф «Фонтанки».
Рабочие привезли около 20 вазонов.
Улицу не перекрывают. Вокруг вазонов на некоторое время ограждают территорию, но пройти можно вдоль домов. Автомобильного движения здесь нет.
Остролист — популярное садовое растение. Его часто используют во время рождественских праздников для украшения помещения и стола. Плоды, похожие на ягоды, с точки зрения ботаники являются костянками. Листья остролиста шипастые, и шипы сохраняют свою остроту даже на опавших старых листьях: убирая их, легко уколоть палец, даже если вы в перчатках.
Весной 2023 года, напомним, на Большой Морской расставляли яблони.