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    В каменных джунглях Петербурга внезапно возникли цветущие яблони. Некоторые ещё в «пелёнках»

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга резко стало больше деревьев. Фотограф «Фонтанки» утром 27 апреля проверил: где-то они уже появились, прямо цветущие, а где-то ещё нет.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На Большой Морской улице и Невском проспекте уже всё готово. На площади Восстания кадки пока пустые, а на Малой Садовой приступили к посадкам.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По данным комитета по благоустройству, этим летом центр города будут украшать 68 новых деревьев. Это декоративные яблони двух сортов: Scarlet и Red Sentinel. В прошлом году на их месте были липы. Чуть позже к яблоням подсадят цветы.

    Больше всего саженцев на Малой Садовой (22 штуки) и Большой Морской (20). На площади Восстания — 14, на Невском от набережной Фонтанки до Екатерининского сквера — 12.

    «Работа по посадке кропотливая и очень ответственная. Необходимо с большой осторожностью поместить полномерные двухметровые деревья в приготовленные контейнеры, не повредив ни стволов, ни веточек. При посадке деревьев сначала обеспечивается дренаж, затем кадки заполняются грунтом, вносятся удобрения, высаживаются саженцы, поверхность отсыпается мульчой из декоративной щепы», — рассказывают в комитете по благоустройству.

    Осенью кадки с улиц уберут, а деревья высадят в открытый грунт — на «постоянное место жительства» в садах, скверах и парках.

    В Петербурге начинают зацветать деревья. Магнолией, сакурой, вишней можно полюбоваться в Ботаническом саду, а в саду Дружбы — сакурой.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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