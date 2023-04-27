В каменных джунглях Петербурга внезапно возникли цветущие яблони. Некоторые ещё в «пелёнках»

В центре Петербурга резко стало больше деревьев. Фотограф «Фонтанки» утром 27 апреля проверил: где-то они уже появились, прямо цветущие, а где-то ещё нет.

На Большой Морской улице и Невском проспекте уже всё готово. На площади Восстания кадки пока пустые, а на Малой Садовой приступили к посадкам.

По данным комитета по благоустройству, этим летом центр города будут украшать 68 новых деревьев. Это декоративные яблони двух сортов: Scarlet и Red Sentinel. В прошлом году на их месте были липы. Чуть позже к яблоням подсадят цветы.

Больше всего саженцев на Малой Садовой (22 штуки) и Большой Морской (20). На площади Восстания — 14, на Невском от набережной Фонтанки до Екатерининского сквера — 12.



«Работа по посадке кропотливая и очень ответственная. Необходимо с большой осторожностью поместить полномерные двухметровые деревья в приготовленные контейнеры, не повредив ни стволов, ни веточек. При посадке деревьев сначала обеспечивается дренаж, затем кадки заполняются грунтом, вносятся удобрения, высаживаются саженцы, поверхность отсыпается мульчой из декоративной щепы», — рассказывают в комитете по благоустройству.

