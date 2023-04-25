За нежными фотографиями пора идти в Сад дружбы. Там потихоньку распускается сакура

В Петербурге стоит по-настоящему летняя погода — тепло приготовило горожанам еще один подарок. В Саду дружбы на Литейном проспекте начинает цвести сакура.
Бутонами 25 апреля полюбовался фотокорреспондент «Фонтанки». Пока они распускаются робко — большинство еще закрыты, — но скоро зацветут в полную силу. В саду уже появились гуляющие, вооружившиеся телефонами: тоже спешат запечатлеть цветы.
Тем временем в Ботаническом саду уже проснулись сон-трава, прострел весенний и другие цветы. Еще на прошлой неделе предполагалось, что очнется от зимней спячки и сакура в Саду дружбы, — так и получилось.