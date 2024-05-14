Реклама

    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    0 м/с, штиль

    766мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    Новая атака на Белгород: уничтожено 25 «Вампиров», у женщины повреждён спинной мозг

    4373
    9 комментариев
    Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов
    ПоделитьсяПоделиться

    Минобороны РФ отчитывается о пресечении 14 мая атаки по российским объектам с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

    «Дежурными средствами ПВО двадцать пять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информирует, что после отражения атаки в Белгороде повреждено остекление в девяти многоквартирных домах — всего в 21 квартире. Выбиты окна и посечены фасады школы № 15 и одного коммерческого объекта, Посечены кровли в трех частных домах, повреждены шесть автомобилей. Зафиксировано повреждение на ЛЭП, аварийные службы ведут сейчас переподключение на резервные линии.

    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительным данным, пострадал один человек. Женщина госпитализирована с осколочным ранением позвоночника и повреждением спинного мозга. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, это пожилая женщина.

    ДЕМИДОВ

    «В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль», — добавляет Гладков.

    «Управы уже работают с жителями — фиксируют разрушения и составляют стартовые акты. Начинаем убирать осколки и закрывать тепловой контур в домах», — пишет Демидов.

    Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов
    Фото: мэр Белгорода Валентин Демидов

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БелгородОбстрел Белгородской области
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close