Новая атака на Белгород: уничтожено 25 «Вампиров», у женщины повреждён спинной мозг

«Дежурными средствами ПВО двадцать пять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ отчитывается о пресечении 14 мая атаки по российским объектам с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информирует , что после отражения атаки в Белгороде повреждено остекление в девяти многоквартирных домах — всего в 21 квартире. Выбиты окна и посечены фасады школы № 15 и одного коммерческого объекта, Посечены кровли в трех частных домах, повреждены шесть автомобилей. Зафиксировано повреждение на ЛЭП, аварийные службы ведут сейчас переподключение на резервные линии.

По предварительным данным, пострадал один человек. Женщина госпитализирована с осколочным ранением позвоночника и повреждением спинного мозга. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, это пожилая женщина.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль», — добавляет Гладков.

«Управы уже работают с жителями — фиксируют разрушения и составляют стартовые акты. Начинаем убирать осколки и закрывать тепловой контур в домах», — пишет Демидов.