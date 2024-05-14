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    Владимир Путин переназначил Александра Гуцана своим полпредом на Северо-Западе

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    Президент России Владимир Путин 14 мая подписал указ о назначении Александра Владимировича Гуцана своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

    Александр Гуцан, ранее работавший заместителем генерального прокурора РФ, занимает должность полпреда президента на Северо-Западе с 2018 года. В январе 2024 года он принимал участие в совещании с президентом России, на котором обсуждалось, какая дорога нужнее — Широтная магистраль или КАД-2, посещал мероприятия, приуроченные к годовщине снятия блокады Ленинграда, присутствовал на форуме «Россия-Африка».

    Остальными полпредами были переназначены:

    Щеголев Игорь Олегович — в Центральном федеральном округе;

    Устинов Владимир Васильевич — в Южном федеральном округе;

    Чайка Юрий Яковлевич — в Северо-Кавказском федеральном округе;

    Комаров Игорь Анатольевич — в Приволжском федеральном округе;

    Якушев Владимир Владимирович — в Уральском федеральном округе;

    Серышев Анатолий Анатольевич — в Сибирском федеральном округе.

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