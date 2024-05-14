Полуторагодовалая девочка утонула на дачном участке под Кингисеппом

Трагедия произошла в понедельник днем в Кингисеппском районе Ленинградской области. Полуторагодовалая девочка, оказавшись без присмотра взрослых, упала в канаву на краю дачного участка и утонула. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 мая.



В полицию о произошедшем сообщили накануне в два часа дня. Женщина рассказала по телефону, что в деревне Гакково захлебнулся ребенок. Прибывший на место участковый обнаружил в дренажной канаве тело полуторагодовалой девочки из Петербурга. Малышку оставили бабушке и прабабушке, но те отвлеклись и не успели предотвратить беду.

