Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Необлученный низкообогащенный уран, произведенный в Российской Федерации или российским предприятием, запрещено импортировать в Соединенные Штаты Америки. Соответствующий закон 13 мая был подписан президентом США Джо Байденом, о чем официально сообщает Белый дом.
По словам советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, эта мера «поможет укрепить энергетическую и экономическую безопасность США за счет снижения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики» (цитата по «Интерфакс»). Это же послужит созданию новых обогатительных мощностей: по сведениям Минэнерго США, Россия была иностранным поставщиком
Закон вступит в силу через 90 дней — согласно документу, до января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в том случае, когда «другие источники поставок будут отсутствовать». Предполагается, что ограничение продлится до 2040 года.
Закон «поможет обеспечить безопасность нашего энергетического сектора для будущих поколений», заявил Салливан и уточнил, что «долгосрочный рост в нашем ядерном секторе возможен за счет беспрецедентного федерального финансирования в размере
Ранее США ввели новые антироссийские санкции, затронувшие и авиакомпанию «Победа».