Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Необлученный низкообогащенный уран, произведенный в Российской Федерации или российским предприятием, запрещено импортировать в Соединенные Штаты Америки. Соответствующий закон 13 мая был подписан президентом США Джо Байденом, о чем официально сообщает Белый дом.

По словам советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, эта мера «поможет укрепить энергетическую и экономическую безопасность США за счет снижения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики» (цитата по «Интерфакс»). Это же послужит созданию новых обогатительных мощностей: по сведениям Минэнерго США, Россия была иностранным поставщиком № 1 и поставляла едва ли не четверть обогащенного урана, который использовался в более чем 90 коммерческих реакторах США.