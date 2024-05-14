Реклама

    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, южн

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

    1457
    12 комментариев

    Необлученный низкообогащенный уран, произведенный в Российской Федерации или российским предприятием, запрещено импортировать в Соединенные Штаты Америки. Соответствующий закон 13 мая был подписан президентом США Джо Байденом, о чем официально сообщает Белый дом.

    По словам советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, эта мера «поможет укрепить энергетическую и экономическую безопасность США за счет снижения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики» (цитата по «Интерфакс»). Это же послужит созданию новых обогатительных мощностей: по сведениям Минэнерго США, Россия была иностранным поставщиком № 1 и поставляла едва ли не четверть обогащенного урана, который использовался в более чем 90 коммерческих реакторах США.

    Закон вступит в силу через 90 дней — согласно документу, до января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в том случае, когда «другие источники поставок будут отсутствовать». Предполагается, что ограничение продлится до 2040 года.

    Закон «поможет обеспечить безопасность нашего энергетического сектора для будущих поколений», заявил Салливан и уточнил, что «долгосрочный рост в нашем ядерном секторе возможен за счет беспрецедентного федерального финансирования в размере 2,72 миллиарда долларов, выделенных конгрессом».

    Ранее США ввели новые антироссийские санкции, затронувшие и авиакомпанию «Победа».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УранРоссияСШАДжейк салливанДжо Байден
    ЛАЙК8
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close