При тушении теплоход «М. В. Ломоносов» начал крениться, пожарные эвакуировались

В Архангельске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на ремонтируемом теплоходе «М. В. Ломоносов», стоящем в сухом доке. Об этом утром 14 мая сообщает МЧС.
МЧС России
«При тушении судно начало крениться на правый борт. Возник риск опрокидывания, создалась угроза для личного состава», — рассказывают в МЧС.
Пожарным пришлось эвакуироваться на причал, после чего они продолжили тушение с суши и воды.
Пожар начался вечером 13 мая. Как писала «Фонтанка», огонь охватил верхнюю палубу на площади 936 квадратных метров, затем перекинулся на вторую палубу. Возгоранию предшествовали сварочные работы.