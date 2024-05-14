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    При тушении теплоход «М. В. Ломоносов» начал крениться, пожарные эвакуировались

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    В Архангельске сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на ремонтируемом теплоходе «М. В. Ломоносов», стоящем в сухом доке. Об этом утром 14 мая сообщает МЧС.

    МЧС России

    «При тушении судно начало крениться на правый борт. Возник риск опрокидывания, создалась угроза для личного состава», — рассказывают в МЧС.

    Пожарным пришлось эвакуироваться на причал, после чего они продолжили тушение с суши и воды.

    Пожар начался вечером 13 мая. Как писала «Фонтанка», огонь охватил верхнюю палубу на площади 936 квадратных метров, затем перекинулся на вторую палубу. Возгоранию предшествовали сварочные работы.

    Год назад на этом же теплоходе также случился пожар, но в машинном отделении.

    «М. В. Ломоносов» построен в 1962 году в Будапеште. После постройки его назвали «Олекма», обслуживался на Лимендском судоремонтном заводе в Котласе. В 1990 году судно переименовали в «М. В. Ломоносов». До 1991 года судно совершало рейсы по Северной Двине по маршруту Котлас — Архангельск. С 1992 года теплоход стоял на приколе, пока в 2004 году его не выкупил вокалист группы «Дюна» Виктор Рыбин, уточняет 29.RU.

    После модернизации 2004–2005 годов пассажировместимость сократилась с 300 человек до 60 и судно работало только на корпоративных заказных рейсах. В межсезонье использовался как плавучая гостиница на Северном речном вокзале Москвы.

    В июле 2018 года судно продали Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. На Соловках теплоход использовался в качестве плавучей гостиницы до 2022 года. В 2022 году теплоход подарили правительству Якутии. Предполагалось, что он будет работать на маршруте Тикси — Якутск.

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