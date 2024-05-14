При тушении теплоход «М. В. Ломоносов» начал крениться, пожарные эвакуировались

Год назад на этом же теплоходе также случился пожар, но в машинном отделении.



« М. В. Ломоносов » построен в 1962 году в Будапеште. После постройки его назвали «Олекма», обслуживался на Лимендском судоремонтном заводе в Котласе. В 1990 году судно переименовали в « М. В. Ломоносов ». До 1991 года судно совершало рейсы по Северной Двине по маршруту Котлас — Архангельск. С 1992 года теплоход стоял на приколе, пока в 2004 году его не выкупил вокалист группы «Дюна» Виктор Рыбин, уточняет 29.RU.



После модернизации 2004–2005 годов пассажировместимость сократилась с 300 человек до 60 и судно работало только на корпоративных заказных рейсах. В межсезонье использовался как плавучая гостиница на Северном речном вокзале Москвы.



В июле 2018 года судно продали Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. На Соловках теплоход использовался в качестве плавучей гостиницы до 2022 года. В 2022 году теплоход подарили правительству Якутии. Предполагалось, что он будет работать на маршруте Тикси — Якутск.



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